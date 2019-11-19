آتش سوزی کارگاه تولیدی مبلمان در علی آباد پاکدانه

به گزارش خبرگزاری مهر، رخداد این حادثه ساعت ۰۲:۱۲ دقیقه صبح امروز به سامانه ۱۲۵ اطلاع رسانی شد و بلافاصله آتش نشانان ایستگاه ۱۲۵، به سمت شمال به جنوب بزرگراه آیت الله سعیدی، خیابان علی آباد پاکدانه حرکت کردند.

رضا فرج محمدلو فرمانده آتش نشانان اعزامی دراین باره گفت: محل حادثه یک کارگاه تولیدی مبلمان و مصنوعات چوبی و یک انباری در مجاورت هم به مساحت هر کدام ۲۰۰ متر مربع بود که حدود نیمی از قسمت انباری کاملا شعله ور شده و آتش در حال سرایت به قسمت کارگاه تولیدی بود.

محمد لو با اعلام اینکه شعله های آتش در حال سرایت به کارگاه های مجاورنیز بود، ادامه داد: نیروهای عملیات بی درنگ پس از قطع جریان اصلی برق و گاز کارگاه، با بکارگیری دستگاه های تنفسی و تجهیزات خاموش کننده از دو جهت به کانون آتش نزدیک شدند و عملیات مهار شعله های سرکش آتش را آغاز کردند.

وی افزود: خوشبختانه پس از بررسی همه نقاط کارگاه، معلوم شد هیچ یک از کارگران در میان دود و حرارت گرفتار نشده بود وآتش نشانان با تلاش همه جانبه خود موفق شدند این آتش سوزی را مهار و کاملا خاموش کنند و از سرایت شعله های آتش به کارگاه های همجوار جلوگیری به عمل آوردند.