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۲۸ آبان ۱۳۹۸، ۱۰:۳۷

آتش سوزی کارگاه تولیدی مبلمان در علی آباد پاکدانه

آتش سوزی کارگاه تولیدی مبلمان در علی آباد پاکدانه

آتش سوزی کارگاه تولید مبلمان ومصنوعات چوبی در خیابان علی آباد پاکدانه با حضور به موقع آتش نشانان مهار و خاموش شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رخداد این حادثه ساعت ۰۲:۱۲ دقیقه صبح امروز به سامانه ۱۲۵ اطلاع رسانی شد و بلافاصله آتش نشانان ایستگاه ۱۲۵، به سمت شمال به جنوب بزرگراه آیت الله سعیدی، خیابان علی آباد پاکدانه حرکت کردند.

رضا فرج محمدلو فرمانده آتش نشانان اعزامی دراین باره گفت: محل حادثه یک کارگاه تولیدی مبلمان و مصنوعات چوبی و یک انباری در مجاورت هم به مساحت هر کدام ۲۰۰ متر مربع بود که حدود نیمی از قسمت انباری کاملا شعله ور شده و آتش در حال سرایت به قسمت کارگاه تولیدی بود.

محمد لو با اعلام اینکه شعله های آتش در حال سرایت به کارگاه های مجاورنیز بود، ادامه داد: نیروهای عملیات بی درنگ پس از قطع جریان اصلی برق و گاز کارگاه، با بکارگیری دستگاه های تنفسی و تجهیزات خاموش کننده از دو جهت به کانون آتش نزدیک شدند و عملیات مهار شعله های سرکش آتش را آغاز کردند.

وی افزود: خوشبختانه پس از بررسی همه نقاط کارگاه، معلوم شد هیچ یک از کارگران در میان دود و حرارت گرفتار نشده بود وآتش نشانان با تلاش همه جانبه خود موفق شدند این آتش سوزی را مهار و کاملا خاموش کنند و از سرایت شعله های آتش به کارگاه های همجوار جلوگیری به عمل آوردند.

کد مطلب 4775658
مسعود بربر

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