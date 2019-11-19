مرحله نخست کمک معیشتی دولت دیشب واریز شد

مهدی قمصریان در گفت و گو با خبرنگار مهر، درباره واریز مرحله نخست کمک معیشتی دولت به ۱۸ میلیون خانوار، اظهار داشت: شب گذشته مرحله اول واریز به گروه ۲۰ میلیون نفری واریز شد.

رئیس مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: البته هنوز از جزئیات دقیق واریز اعم از تعداد و عدد ریالی اطلاع ندارم.

وی ادامه داد: مراحل بعدی طی روزهای چهارشنبه و شنبه آینده واریز خواهد شد.

به گفته قمصریان، پس از اتمام مراحل واریزی، دولت گزارش جامعی از تعداد، عدد ریالی و نحوه واریز کمک معیشتی ارائه می دهد.

گفتنی است؛ در این طرح برای خانوارهای تک‌نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهارنفره ۱۷۲ هزار تومان و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان واریز خواهد شد.

کمک معیشت خانوار اگر تا یکشنبه واریز نشد تماس بگیرید

درهمین ارتباط، حسین میرزایی، سخنگوی تبصره ۱۴ بودجه نیز گفت: کمک معیشت خانوار اگر تا یکشنبه واریز نشد، خانوارهایی که خود را مشمول این رقم می دانند می توانند با سرشماره ۶۳۶۹* حتما از طریق تلفن همراه متعلق به سرپرست خانوار، تماس بگیرید .

وی گفت: طرح معیشت خانوار قطعاً برای همه افراد مشمول واریز خواهد شد.

وی افزود: افرادی که مشمول این طرح می‌شوند ولی تا شنبه شب (بامداد یکشنبه) به حساب آنها واریزی انجام نشد، باید از طریق سامانه ۶۳۶۹* و حتما با استفاده از خط تلفن همراه که به نام سرپرست خانوار، درخواست خود را ارسال کنند.

سخنگوی ستاد تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۸ با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظیفه شناسایی و رسیدگی به درخواست افراد متقاضی را دارد، یادآور شد: شیوه شناسایی ما در این وزارتخانه بر اساس شاخص‌های مالی خانوار است که در اختیار ماست. به این صورت که براساس اطلاعاتی که از خانوارها در سامانه رفاه ایرانیان (وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی) آزمون وُسع خانوار را انجام می‌دهیم و مبلغ مورد نیاز را به حساب مشمولان واریز می‌کنیم.

میرزایی ادامه داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیچ پیامکی برای افرادی که مشمول می‌شوند، ارسال نمی‌کند بنابراین هر پیامکی که به خانوارها مبنی بر «شناسایی آنها به عنوان مشمول این طرح» ارسال شود، کلاهبرداری خواهد بود.

وی تأکید کرد: این مبلغ اعتباری نیست بلکه به صورت وجه نقد است و مانند یارانه‌ها قابل برداشت خواهد بود. اگر تا شنبه شب مبالغ واریز نشد، خانوارها نگران نباشند چرا که قرار نیست کسی از این طرح حذف شود یا جا بماند.