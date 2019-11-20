راهپیمایی «حمایت از امنیت و اقتدار کشور» در کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین انجم شعاع صبح چهارشنبه در جمع خبرنگارن با اشاره به اتفاقات و ناآرامی های چند روز اخیر در کشور اظهار کرد: این ناآرامی ها در استان کرمان کمتر از مابقی استان های کشور بود. در برخی استان ها اغتشاشات زیاد بود به گونه ای منجر به تخریب اموال عمومی و شهادت تعدادی از نیروهای نظامی و انتظامی شد.

وی گفت: رهبر معظم انقلاب سال گذشته این اتفاقات را پیش کرده بودند و در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی ایران فرمودند «سال آینده مراقب فتنه باشید که در راه است».

حق اعتراض برای مردم محفوظ است

انجم شعاع ادامه داد: پیش بینی می شد این مسائل در نزدیکی انتخابات رخ دهد اما با توجه به اینکه از قبل مسائل و مشکلات اقتصادی وجود داشت؛ گران شدن بنزین باعث اعتراض و ناراحتی مردم شد که ناراحتی آنها به جا بود.

وی با اشاره به اینکه حق اعتراض برای مردم محفوظ است، گفت: در این شرایط دشمن که همواره به دنبال فرصتی برای ضربه زدن به نظام و انقلاب است بر موج اعتراضات مردمی سوار شد.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان با اشاره به اینکه ایران مرکز مقاومت در منطقه به شمار می آید، افزود: از چندی قبل تحرکاتی از سوی دشمنان در لبنان و بعد عراق آغاز شد و پیش بینی می شد این اعتراضات به ایران هم کشیده شود.

دشمنان بر موج اعتراضات مردم سوار شدند

وی عنوان کرد: گرانی بنزین زمینه را فراهم کرد تا دشمنان از حضور مردم برای اعتراض سوءاستفاده کنند و بر موج اعتراضات مردمی سوار شوند.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان با اشاره به حمایت مقام معظم رهبری از این حرکت برای حراست از کیان نظام و انقلاب افزود: به دنبال این مساله مردم برای لبیک به ندای رهبری و حمایت از اقتدار و امنیت کشور به صورت خودجوش به صحنه آمدند.

وی گفت: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با توجه به درخواست های مردمی، برنامه ریزی هایی را برای برگزاری این راهپیمایی ها به صورت منسجم انجام داد.

باید بین حق اعتراض مردم و اغتشات فرق بگذاریم

انجام شعاع با تاکید بر این مطلب که باید بین حق اعتراض مردم و اغتشات فرق بگذاریم، گفت: مردم حق اعتراض دارند و مطالبه آنها به جاست؛ اما باید در مقابل آن عده ای که به دنبال سوءاستفاده و منتظر فرصت برای ضربه زدن به نظام و مقاومت در منطقه هستند، ایستاد.

وی عنوان کرد: همانگونه که تمام توان و فکر دشمن در جهت ضربه به نظام است، ما هم باید تمام توان و فکرمان را برای مقابله با این خواسته نا حق آنها به کار گیریم.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان گفت: همه باید به میدان بیانند و مردم در صحنه حضور پیدا کنند تا نقشه شوم دشمن را خاموش کنیم.

وی گفت: از اول انقلاب تا امروز همیشه مورد حمله و آشوب و فتنه دشمنان بودیم و آن چیزی که همواره باعث خاموشی فتنه بوده است حضور پررنگ و حمایت همیشگی مردم از نظام است که باید این حمایت را برای همیشه داشته باشیم.

حضور گسترده مردم در راهپیمایی باعث یاس دشمن می شود

انجم شعاع ادامه داد: مردم ما آگاه، بصیر و هوشمند هستند و بین مشکلات و نظام و حمایت از نظام فرق می گذارند. مطمئنیم مردم در با حضور حماسی خودشان در این راهپیمایی بار دیگر دشمن را ناامید خواهند کرد.

وی زمان برگزاری راهپیمایی گفته شده در شهر کرمان را پنجشنبه ۳۰ آبان ذکر کرد و گفت: راهپیمایی راس ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه از چهارراه ولیعصر (عج) آغاز می شود و تا میدان آزادی ادامه پیدا می کند.

انجم شعاع از قرائت بیانیه ای در انتهای راهپیمایی خبر داد و بیان کرد: شعار راهپمایی «لبیک به ندای رهبر معظم اسلامی در حمایت از اتفدار و امنیت کشور» است.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان بیان کرد: مردم مانند همیشه به ندای رهبری پاسخ مثبت می دهند و با حضورشان باعث یاس و ناامیدی دشمنان می شوند و نقشه های آنها برای براندازی نظام را نقش بر آب می کنند.

وی با اشاره به اینکه راهپیمایی حمایت از امنیت و اقتدار کشور در برخی شهرها و شهرستان های استان کرمان هم برگزار می شود، افزود: راهپیمایی روز گذشته در جیرفت برگزار شد.

انجم شعاع گفت: امروز هم این راهپیمایی در بم، جمعه در زرند و شهربابک و شنبه در سیرجان برگزار می شود و مردم با حضور حماسی خود حمایت و پشتیبانی خود از آرمان های انقلاب و رهبری را اعلام می کنند.