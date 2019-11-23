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۲ آذر ۱۳۹۸، ۱۱:۰۸

تیروکمان قهرمانی آسیا - بانکوک؛

اعلام نتایج مرحله مقدماتی ریکرو/ تیم ایران یازدهم شد

اعلام نتایج مرحله مقدماتی ریکرو/ تیم ایران یازدهم شد

در پایان مرحله مقدماتی مسابقات تیروکمان قهرمانی آسیا در بخش ریکرو، تیم ایران صاحب جایگاه یازدهم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات تیرو کمان قهرمانی آسیا از امروز شنبه به میزبانی بانکوک آغاز شده است که کمانداران کشورمان در ریکرو تیمی و انفرادی مردان در مرحله مقدماتی به رقابت پرداختند.

در بخش تیمی، ایران با ترکیب میلاد وزیری، رضا شبانی و صادق اشرفی به رقابت با حریفان پرداخت که با ۱۹۱۷ امتیاز در رده یازدهم قرار گرفت. ایران در مرحله اول استراحت دارد و در مرحله دوم با قزاقستان روبه‌رو می‌شود.

در بخش انفرادی مرحله مقدماتی، رضا شبانی با ۶۴۱ امتیاز سی و پنجم شد. شبانی در نخستین مسابقه مرحله حذفی حریفی از ترکمنستان را پیش رو دارد.

میلاد وزیری با ۶۴۰ امتیاز در رده سی و هشتم قرار گرفت. وی در مرحله حذفی با کمانداری از نپال روبه‌رو می‌شود.

صادق اشرفی با ۶۳۶ امتیاز در جایگاه چهل و سوم قرار گرفت. وی در مرحله اول به کمانداری از عربستان روبه‌رو می‌شود.

امین پیرعلی هم با ۶۲۹ امتیاز چهل و نهم شد. وی در نخستین مسابقه با حریفی از فیلیپین روبه‌رو می‌شود.

کد مطلب 4778490
زینب حاجی حسینی

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