اعلام نتایج مرحله مقدماتی ریکرو/ تیم ایران یازدهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات تیرو کمان قهرمانی آسیا از امروز شنبه به میزبانی بانکوک آغاز شده است که کمانداران کشورمان در ریکرو تیمی و انفرادی مردان در مرحله مقدماتی به رقابت پرداختند.
در بخش تیمی، ایران با ترکیب میلاد وزیری، رضا شبانی و صادق اشرفی به رقابت با حریفان پرداخت که با ۱۹۱۷ امتیاز در رده یازدهم قرار گرفت. ایران در مرحله اول استراحت دارد و در مرحله دوم با قزاقستان روبهرو میشود.
در بخش انفرادی مرحله مقدماتی، رضا شبانی با ۶۴۱ امتیاز سی و پنجم شد. شبانی در نخستین مسابقه مرحله حذفی حریفی از ترکمنستان را پیش رو دارد.
میلاد وزیری با ۶۴۰ امتیاز در رده سی و هشتم قرار گرفت. وی در مرحله حذفی با کمانداری از نپال روبهرو میشود.
صادق اشرفی با ۶۳۶ امتیاز در جایگاه چهل و سوم قرار گرفت. وی در مرحله اول به کمانداری از عربستان روبهرو میشود.
امین پیرعلی هم با ۶۲۹ امتیاز چهل و نهم شد. وی در نخستین مسابقه با حریفی از فیلیپین روبهرو میشود.
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