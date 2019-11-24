۴۵۰۰ بازرسی در یک هفته گذشته انجام شد/ نظارت تشدید شده است

محمود بنانژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت بازارهای مشهد پس از اصلاح قیمت بنزین اظهار کرد: نظارت‌ها و بازرسی‌ها قبل از اصلاح قیمت بنزین توسط بازرسان اصناف انجام می شد ولی این نظارت در چند روز اخیر تشدید شده است.

وی با بیان اینکه در تأمین و توزیع کالاها مشکلی نداریم، افزود: بازار تحت کنترل است و افزایش تخلف که باعث ایجاد آشوب در بازار شود را مشاهده نکرده‌ایم.

بنانژاد با اشاره به ابلاغ اصناف، تصریح کرد: با ابلاغ صورت گرفته به اصناف قرار برآن شد تا افزایش قیمتی بر روی هیچ کالایی نداشته باشیم. معمولاً قیمت‌هایی که افزایش داشته از جایی دیگر افزایش پیدا کرده است، مثلاً کارخانه قیمت پنیر را گران کرده لذا در مغازه نیز گران به دست مشتری می‌رسد.

رئیس اتاق اصناف مشهد با تاکید بر اینکه مدیران کارخانجات، تولید کنندگان و یا وارد کنندگان تاثیر بسزایی در افزایش قیمت دارند، ادامه داد: این افزایش قیمت در حوزه اصناف دیده می‌شود در حالی که سرچشمه گرانی در جایی دیگر است. در حوزه اصناف افزایش قیمتی را در حال حاضر نداریم تا در چند روز آینده تعیین تکلیف شود.

وی با اشاره به حوزه حمل و نقل، ابراز کرد: قیمت بنزین با افزایش روبه‌رو شده است لذا این قیمت نیز در زمینه حمل و نقل نیز تأثیر گذار است ولی تاکید داریم که در شرایط فعلی قیمت‌ها افزایش نداشته باشد، تا بعداً در خصوص قیمت‌ها تصمیم گیری شود.

بنانژاد تصریح کرد: افزایش قیمت در برخی اقلام میوه و تره بار به افزایش قیمت‌های فصلی آن‌ها بر می‌گردد که هر ساله آن را شاهد بوده‌ایم، لذا نمی‌توان گفت که این افزایش مرتبط با اصلاح قیمت بنزین است.

رئیس اتاق اصناف مشهد با بیان اینکه در خصوص مرغ و گوشت شاهد کاهش به زیر قیمت مصوب هستیم، گفت: در حال حاضر مرغ زیر قیمت مصوب و حدوداً ۱۰ هزار و ۹۰۰ تومان در بازار عرضه می‌شود.

وی با بیان اینکه همیشه در مورد برخی کالاها و محصولات در برخی فصول شاهد افزایش قیمت آن‌ها هستیم، ادامه داد: بارندگی، ایام پایانی سال و گاها مشکلات کامیون‌ها در برخی زمان‌ها باعث افزایش قیمت کالاها می‌شود، که البته در این شرایط نیز نظارت و بازرسی باید بیش از پیش تشدید شود.

بنانژاد با بیان اینکه طی چند روز گذشته حدود چهار هزار و ۵۰۰ بازرسی در سطح واحدهای صنفی انجام شده است، افزود: حدود ۳۵۰ فرم تخلف ثبت شده که بیشتر تخلفات آنان مربوط به عدم درج قیمت و یا عدم درج صورت حساب بوده است، با توجه به این آمار تخلفات خیلی به حوزه گرانی مرتبط نمی‌شود.

رئیس اتاق اصناف مشهد ابراز کرد: اصناف هم بخشی از مردم هستند لذا همیشه در هر شرایطی کنار مردم خواهیم بود و در این شرایط سخت قطعاً در حوزه‌هایی که مرتبط با ما است نظارت و بازرسی انجام خواهد شد. اما در مواردی که گرانی از حوزه‌های دیگر به ما تحمیل می‌شود دیگر دست ما نیست.

وی گفت: سامانه ۱۲۴ به صورت دائم اگر شکایت مردمی وجود داشته باشد آن را پیگیری می‌کند، سعی ما بر کنترل قیمت ها است لذا در این زمینه به کمک مردمی، خود بازار و اصناف نیاز داریم زیرا افزایش قیمت‌ها به نفع بازار نیست.

بنانژاد با اشاره به اینکه تمام سعی ما بر این است تا کالا و خدمات ارزان‌تر به دست مردم برسد، گفت: شاهد رکود در بازار هستیم اما حباب این شرایط باید هر چه زودتر شکسته شود تا هم بازار رونق پیدا کند و هم تعیین تکلیفی برای قیمت‌ها شود.

رئیس اتاق اصناف مشهد در پایان با تأکید بر اینکه افزایش قیمت بنزین تصمیم خوب و مهمی است، ابراز کرد: در همه حوزه‌ها سربلند بوده‌ایم لذا این شرایط را نیز با مدیریت خوب رد خواهیم کرد.