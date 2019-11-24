دستور ترخیص ۱۰۰۰ دستگاه خودرو وارداتی درگمرک

احمد ذاکری در سفر به مازندران درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با دستور مرجع قضایی، دستور ترخیص بیش از هزار دستگاه خودروی سواری وارداتی داده شده وتشریفات آن درحال انجام است.

وی، مشکل توقف خودروهای سواری وارداتی، را بدون ثبت سفارش داخلی اعلام واضافه کرد، که دولت ثبت سفارش خودرو را ممنوع کرده وبرخی از این خودروها دارای مشکلات قضایی بودند کهارتباط البته این موضوع ها هیچ ارتباطی به گمرک نداشته است.

ذاکری اضافه کرد، که انشاله هرچه زودتر تکلیف خودروهای دپوشده درگمرک تعیین تکلیف و ترخیص شود.

ترخیص کالا از گمرک به کمتر از ۲ ساعت

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران، دربخش دیگری به کاهش زمان ماندگاری کالا در گمرکات اشاره کرد وگفت: اکنون هم در بحث واردات وهم صادرات کالا از گمرکات با راه اندازی سامانه جامع امورگمرکی کاهش قابل توجهی داشته است.

ذاکری با بیان اینکه با راه اندازی سامانه جامع امورگمرکی، دیگر نیازی به مراجعه حضوری صاحب کالا درگمرک نیست، اضافه کرد، صاحب کالاهای صادراتی ونیز وارداتی با استفاده از سامانه جامع امورگمرکی، اظهار خود را ثبت وبا ارزیابی محل تشریفات اداری کالای خود را درگمرک انجام می دهد.

وی ادامه داد، تا پیش از راه اندازی سامانه جامع امورگمرکی میزان ترخیص کالا در گمرکات از ۱۰ تا ۱۵ روز ودربرخی مواقع بیشتر ازاین زمان معطل بوده که اکنون این وضعیت به کمتر از دو ساعت در بحث صادرات کاهش یافته است.

رشد مثبت صادراتی ایران

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران، دربخش دیگری بدون اشاره به حجم کالاهای وارداتی ونیز صادراتی امسال از کشور گفت، که صادرات کالا امسال ازگمرکات کشور رشد قابل توجه ومثبتی را داشته است.

ذاکری به عواملی که باعث افزایش حجم بالای صادرات ازگمرکات کشور شده اشاره کرد وافزود: گمرک ایران در سال های اخیر با فراهم کردن شرایط مناسب به خصوص دربخش صنعت، که قانون نیز پیش بینی های لازم را داشته ازجمله، تسهیلات درترخیص وانبارهای اختصاصی وکاهش زمان ترخیص کالا توانسته درجهت افزایش مثبت صادرات درسال جاری قدم بردارد.