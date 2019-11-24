به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، علی رسولیان در حاشیه بازدید از مراکز عرضه کالاهای اساسی و فروشگاه‌های مواد غذایی واقع در بلوار فرامرز عباسی مشهد اظهار کرد: از توان بخش خصوصی، تشکل ها و اتحادیه‌ها برای تنظیم بازار و تامین کالاهای مورد نیاز مردم استفاده خواهیم کرد.

وی با اشاره به ترویج رویکرد ارزان فروشی با همکاری بخش خصوصی افزود: در قالب توافق انجمن صنایع غذایی استان با بخش خصوصی، ۲۶ برند تولید رب، محصول خود را در مرکز عرضه کالا با قیمت هفت هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می‌رسانند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: با هدف تامین کالای مورد نیاز مردم با قیمت مناسب، امروز پانزدهمین جلسه ستاد تنظیم بازار استان برگزار شد که پنجمین جلسه این ستاد بعد از طرح سهیمه‌بندی بنزین بود.

رسولیان با بیان اینکه ۳ فروشگاه زنجیره‌ای بزرگ استان برای عرضه محصولات با تخفیف‌های ویژه اعلام آمادگی کرده‌اند، تصریح کرد: طبق توافق صورت گرفته، از فردا تخم مرغ با قیمت هشت هزار و ۹۰۰ تومان در خرده‌فروشی با محوریت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی و اتحادیه‌ها عرضه می‌شود.

وی با اعلام اینکه اتحادیه گوشت استان در ۲۰ واحد صنفی از فردا گوشت گوسفندی را با قیمت ۷۰ هزار تومان عرضه می‌کند، خاطرنشان کرد: بر این اساس گوشت مخلوط ۵۵ هزار تومان و گوشت گاوی هم با قیمت ۶۰ هزارتومان عرضه می‌شود؛ از طرفی شهرداری اعلام آمادگی کرده است تا فضا را برای عرضه این کالا در اختیار توزیع کنندگان بگذارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه با اتحادیه میوه و تره‌بار مذاکره شد تا عرضه مستقیم سیب‌زمینی و پیاز با قیمت مناسب صورت گیرد، تاکید کرد: این مهم در قالب یک کمپین با عنوان «ارزان فروشی» توسط اتحادیه‌ها ‌ انجام می‌شود.

رسولیان با اشاره به اینکه جلسات ستاد تنظیم بازار استان یک روز در میان برگزار می‌شود، افزود: بالغ بر ۲۰۰ تن گاز مایع طی چند روز اخیر وارد استان شده است و این روند تداوم دارد، همچنین شرکت نفت تلاش می‌کند تا افرادی که نیازمند کپسول گاز مایع هستند به موقع با قیمت مناسب این کالا را دریافت کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه بازدیدهای سرزده از مراکز عرضه کالا تداوم خواهد داشت، تاکید کرد: بعضی از جلسات ما زین پس در محل فروشگاه‌های زنجیره‌ای با حضور مردم و مدیران برگزار خواهد شد، باید تلاش کرد تا فشاری از نظر اقتصادی به مردم تحمیل نشود.

وی با بیان اینکه با کمک دستگاه قضایی واحدهای صنفی متخلف را پلمب خواهیم کرد، افزود: یک واحد عرضه کالا، برنج را با قیمت ۹ هزار و ۸۰۰ تومان به قیمت ۱۹ هزار تومان فروخته بود که بلافاصله آن واحد پلمب شد، این روند ادامه خواهد داشت و برخورد جدی با متخلفین صورت می‌گیرد.