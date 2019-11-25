قیمت کالاهای دولتی افزایش داشته است/ وزارت صنعت کنترل کند

به گزارش خبرنگار مهر،علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی تأثیر افزایش قیمت بنزین بر قیمت کالاها، گفت: قیمت برخی از کالاهایی که توسط شرکت های دولتی تولید می شوند یا از طریق دولت وارد می شوند، نباید گران شود، باید قیمت ها کنترل شود.

وی خطاب به وزیر صنعت، افزود: برخی همکاران گزارش هایی از افزایش قیمت کالاهای شرکت های دولتی از جمله قیمت خودروها ارائه می‌دهند، باید قیمت ها را کنترل کنید.

رئیس مجلس تاکید کرد: نرخ کرایه تاکسی ها باید به صورت معقول اضافه شود. اجناسی را که باید تغییر جزئی داشته باشند، مورد توجه قرار دهید.

لاریجانی همچنین بر لزوم تسهیل دسترسی مردم به ستادهای کنترل قیمت تأکید کرد و گفت: لازم است وزارت صنعت با سازمان بسیج همکاری کرده و از ظرفیت های آنها برای کنترل قیمت ها استفاده کند.

وی از وزیر صنعت خواست گزارشات منظمی را به کمیسیون اقتصادی در خصوص قیمت کالاها بدهد.

در ادامه، رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: روز جمعه که طرح افزایش قیمت بنزین اجرا شد، دولت مصوب کرد که هیچ دستگاه دولتی تا پایان سال حق افزایش قیمت ندارد، حتی دستگاه هایی که قبل از اجرای این طرح مصوبه برای افزایش قیمت ها داشتند، مصوبه آنها لغو شد.

وی از همکاری بسیج اصناف تشکر کرد و گفت: مردم می توانند شکایات خود را به سامانه ۱۲۴ ارائه دهند.

رحمانی همچنین در مورد افزایش قیمت کرایه تاکسی ها نیز گفت: در مورد تاکسی ها افزایش قیمت را می پذیریم، دوستان هم مجوزهای لازم را ارائه خواهند داد.