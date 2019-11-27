به گزارش خبرنگار مهر، با شروع سی و سومین دوره رقابت‌های لیگ برتر والیبال در ابتدای فصل شاهد ورود جدی و واکنش سریع سازمان لیگ و کمیته انضباطی به حواشی و بداخلاقی رویدادهای لیگ برتر بودیم و همین نوید روزهای خوب برای پاک سازی این ورزش را می داد.

نخستین واکنش سازمان لیگ پس از بازی سپاهان و کاله در هفته دوم مسابقات لیگ برتر بود که یک روز پس از پایان بازی، منوچهر پورحسن، سرپرست سازمان لیگ اعلام کرد: بر اساس گزارش ناظران مسابقه تیم‌های فولاد سپاهان اصفهان و کاله مازندران در چارچوب هفته دوم لیگ برتر والیبال، تا زمان تشکیل کمیته انضباطی و اعلام رای در مورد اتفاقات ناشایست رخ داده از سوی هواداران تیم فولاد سپاهان در این دیدار، بازی‌های خانگی این تیم بدون حضور تماشاگر برگزار خواهد شد.

رایی که پیش از برگزاری جلسه کمیته انضباطی این تیم را از حضور هواداران محروم کرد با واکنش رحمان محمدی راد، سرمربی تیم سپاهان مواجه شد و در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: چرا فدراسیون به صورت ضربتی و بدون برگزاری جلسه کمیته انضباطی تیم را از حضور تماشاگر محروم کرد؟ اگر قرار باشد تا این حد سرعتی و محکم رای صادر کنند دیگر در هیچ سالنی در هیچ کجای ایران نباید شاهد حضور تماشاگر باشیم. امیدوارم حالا که با تیم ما شروع کرده‌اند و اینقدر سریع و ضربتی رای صادر می‌کنند تا پایان فصل و با تمام تیم‌ها اینگونه رفتار کنند.

پس از این رای باز هم لیگ برتر شاهد واکنش‌های سازمان لیگ در پی هر حواشی بود و آخرین واکنش مربوط به بازی شهداب یزد و سپاهان اصفهان بود که در سایت رسمی فدراسیون والیبال منتشر شود.

رایی که اعلام کرد: بر اساس گزارش ناظران دیدار تیم‌های شهداب یزد و فولاد سپاهان اصفهان از هفته هشتم لیگ برتر والیبال مردان که به میزبانی یزد برگزار شد، تیم شهداب یزد به دلیل رفتار ناشایست تماشاگرانش تا تشکیل جلسه کمیته انضباطی و اعلام رای از سوی این کمیته، از حضور تماشاگران خود در بازی خانگی محروم شد. بنابراین دیدار هفته نهم تیم شهداب یزد برابر تیم‌ شهروند اراک، بدون تماشاگر برگزار خواهد شد. سهیل کمال‌آبادی بازیکن تیم فولاد سپاهان اصفهان نیز که در این دیدار از داور کارت قرمز دریافت کرده بود، برای ادای توضیحات پیرامون اتفاقات رخ داده، به کمیته انضباطی فدراسیون والیبال احضار شد.

تمام واکنش‌ها به موقع بود اما در بین تمام عکس العمل‌های سریع سازمان لیگ و کمیته انضباطی یک شائبه بزرگ به وجود آمده است. در چارچوب دیدارهای هفته هشتم علاوه بر اتفاقات بازی شهداب و سپاهان، دو تیم سایپا و پیکان در خانه والیبال به مصاف یکدیگر رفتند که در این بازی پوریا یلی، ملی پوش جوان و آینده دار تیم والیبال پیکان به دنبال درگیری با اسماعیل نژاد، بازیکن تیم سایپا الفاظ رکیک و غیر ورزشی را به کار برد که با کارت قرمز داور بازی نیز مواجه شد.

بازیکن جوان پیکان در مقابل چشم اصحاب رسانه الفاظ رکیک را به کار برد و همه منتظر بودند تا این اتفاق که از دید ناظر بازی نیز پنهان نمانده با واکنش کمیته انضباطی و سازمان لیگ همراه شود. اما یک روز پس از این بازی تنها خبری که درباره واکنش سازمان لیگ بر روی سایت رسمی فدراسیون قرار گرفت مربوط به بازی سپاهان و شهداب بود که بازیکن سپاهان به دلیل دریافت کارت قرمز برای توضیحات به کمیته انضباطی فراخوانده شد.

آخرین خبر سایت فدراسیون در پایان بازی های هفته هشتم

امیدوار حاتمی پیشکسوت داوری والیبال ایران و ناظر بازی تیم‌های پیکان و سایپا در مورد این اتفاق گفت: این موضوع دقیقا به کمیته انضباطی گزارش خواهد شد و اگر کمیته انضباطی صلاح بداند، یلی را به کمیته احضار می‌کند.

اما خبری از احضار یلی نشد و تنها خبر پس از پایان دیدارهای هفته هشتم احضار سهیل کمال آبادی و محرومیت تماشاگران یزدی شد.

این واکنش متناقض سازمان لیگ و کمیته انضباطی این شائبه را به وجود آورده است که آیا بین بازیکنان چهره و ملی پوش با سایر بازیکنان لیگ برتر تفاوتی وجود دارد یا خیر؟ دلیل واکنش متناقض در قبال دو اتفاق مشابه در لیگ برتر والیبال با بازیکنان چیست؟ آیا قرار است بازیکن سالاری را رواج داده و ملی پوشان و چهره ها در سایه امنی قرار گرفته و به رفتارها به دور از اخلاق ورزشی ادامه دهند؟

اگر رویه به همین شکل است باید آینده والیبال که یک رشته دانشگاهی است را در سایه سیاه بی اخلاقی شاهد باشیم تا فضای سالن های رقابت‌های والیبال نیز کم کم آلوده به الفاظ رکیک شود؟ پیشگیری بهتر از درمان است و نوش دارو پس از مرگ سهراب فایده ای ندارد، بهتر است در مقابل تمام اتفاقات تلخ غیر ورزشی بدون نادیده گرفتن نام ورزشکاران یکسان عمل کرد.