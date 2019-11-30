۹ آذر ۱۳۹۸، ۱۰:۴۰

نماینده ولی فقیه در مازندران:

فرهنگ قرآنی را تقویت و نهادینه کنیم

ساری - نماینده ولی فقیه در مازندران، ترویج، تقویت و نهادینه کردن فرهنگ قرآنی را مهمترین مسئولیت در جامعه بیان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدباقر محمدی لائینی صبح شنبه در دیدار با مسئولان دانشگاه علوم قرآنی آمل با بیان اینکه مهمترین مسئولیت، ترویج قرآن و تقویت فرهنگ قرآنی و نهادینه کردن آن است گفت: این مسئله مسئولیت اصلی است و باید آن را بشناسیم.

وی با ابراز خرسندی از فعالیت دانشگاه علوم قرآنی در استان افزود: فعالیت این دانشگاه مایه افتخار است.

امام جمعه ساری، با عنوان اینکه وظیفه مهم و اصلی ما این است که بنده باید بندگی کند تصریح کرد: باید برای خدمت به قرآن کریم تلاش کنیم.

وی اهل بیت و عترت را ثقل دوم بیان کرد و گفت: امروز باید به ولایت و قرآن تمسک جوییم تا رستگار شویم.

