فرهنگ قرآنی را تقویت و نهادینه کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدباقر محمدی لائینی صبح شنبه در دیدار با مسئولان دانشگاه علوم قرآنی آمل با بیان اینکه مهمترین مسئولیت، ترویج قرآن و تقویت فرهنگ قرآنی و نهادینه کردن آن است گفت: این مسئله مسئولیت اصلی است و باید آن را بشناسیم.

وی با ابراز خرسندی از فعالیت دانشگاه علوم قرآنی در استان افزود: فعالیت این دانشگاه مایه افتخار است.

امام جمعه ساری، با عنوان اینکه وظیفه مهم و اصلی ما این است که بنده باید بندگی کند تصریح کرد: باید برای خدمت به قرآن کریم تلاش کنیم.

وی اهل بیت و عترت را ثقل دوم بیان کرد و گفت: امروز باید به ولایت و قرآن تمسک جوییم تا رستگار شویم.