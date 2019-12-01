به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون تنیس که مثل تعداد دیگری از فدراسیون های ورزشی منتظر تعیین تکلیف رئیس چهار سال آینده است در مدت سرپرست احمد نامنی با حواشی زیادی مواجه شده که دردسرهایی را برای این فدراسیون ایجاد کرده است.

یکی از تازه ترین ابهاماتی که در مور این فدراسیون مطرح شده ثبت نام احمد نامنی در سایت فدراسیون جهانی به عنوان رئیس فدراسیون است. این در حالی است که وی سرپرست فدراسیون است و مشخص نیست چه کسی به سایت جهانی اطلاعات اشتباه می دهد که نام وی را به عنوان رئیس ثبت می کند.

در آخرین خبری که از ایران بر روی خروجی سایت فدراسیون جهانی قرار گرفته و به برگزاری دوره مربیگری غرب آسیا و آسیایی مرکزی اشاره شده، نام نامنی به عنوان رئیس فدراسیون ثبت شده است.

این اتفاق پس از آنکه رخ داده است که برای انتخابات پیش روی هیات رئیسه تنیس آسیا هم نام احمد نامنی به عنوان نماینده ایران برای حضور در انتخابات معرفی شده بود. درحالی که نامنی سرپرست است و پس از پایان دوره اش دیگر در فدراسیون نخواهد بود اما ظاهرا به دنبال کسب کرسی های بین المللی است!

به نظر می رسد تغییراتی که در بدنه مدیریت فدراسیون تنیس صورت گرفت با اهداف خاصی بوده و به دنبال براورده کردن برخی خواسته های سرپرست فدراسیون است.

* مریم ملکی پله ور