سفیران آموزش و پرورش با آثار شوشتر آشنا می شوند

محمدرضا بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: شهرستان شوشتر با دارا بودن ۱۳ اثر ثبت جهانی و صدها اثر ملی یکی از بارزترین شهرهای استان خوزستان در شاخص‌های گردشگری بوده که دارای جاذبه‌های محیطی، فرهنگی و ادبی است و به تبع آن از جایگاه معنوی و ارزش بسیار بالایی برخوردار است.

وی افزود: یکی از رسالت‌های مهم پایگاه میراث جهانی شوشتر، معرفی، آموزش و اطلاع رسانی دقیقی از داده‌های خود در راستای آگاه سازی شهروندان در حوزه مربوطه است.

بهادری ادامه داد: از این رو با مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان شوشتر تعاملاتی مبنی بر آموزش مدیران و معلمان برای انتقال معرفی صحیح فضاهای تاریخی این شهر به دانش آموزان صورت پذیرفت.

وی تصریح کرد: در این آگاه سازی ها و انتقال اطلاعات معرفی جاذبه‌های گردشگری به همراه تاریخچه هر اثر، آداب و رسوم، فرهنگ‌ها، تصاویر و مستندات در اختیار افراد معرفی شده از سوی اداره آموزش و پرورش قرار داده می شود که با در اختیار داشتن تمامی منابع، سفیرانی برای معرفی، سربلندی و پایداری هر چه بیشتر این شهرستان باشند.

مدیر پایگاه میراث جهانی سازه‌های آبی و تاریخی شوشتر در رابطه با اهداف در نظر گرفته شده بیان کرد: داشتن اطلاعات کامل و درست تمامی شهروندان در زمینهٔ های تاریخی، فرهنگی و گردشگری لازمه یک شهر جهانی است؛ از این رو پایگاه میراث جهانی سازه‌های آبی تاریخی شوشتر از هیچ تلاشی در راستای معرفی آثار مدنظر مضایقه نخواهد کرد تا آوازه این شهر جهانی را، با آماری متفاوت‌تر در بحث معرفی نسبت به ادوار گذشته در جای تا جای نقاط کره خاکی داشته باشیم.