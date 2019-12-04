نتانیاهو: محور دیدارم با پمپئو ایران، ایران و ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه در پرتغال با «مایک پمپئو» وزیر امور خارجه آمریکا دیدار کرد.

«بنیامین نتانیاهو» محور دیدارش با پمپئو را صرفا موضوع ایران دانست و سه بار با تکرار نام ایران گفت: نخستین موضوعی که به آن خواهم پرداخت ایران است، دومین موضوع هم ایران است و سومین موضوع هم به همین منوال.

نتانیاهو در این دیدار گفت که واشنگتن باید به فشار بر ایران ادامه دهد.

«مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا هم در دیدار با نخست وزیر رژیم صهیونیستی ضمن مداخله در امور داخلی ایران، از اغتشاشات اخیر در ایران حمایت کرد.

وی گفت: من با رئیس‌جمهور در لندن بودم. در آنجا درباره اینگه چگونه می‌توان با وجود تظاهرات‌های ضد ایرانی در بغداد، بیروت و در داخل خود ایران در منطقه ثبات ایجاد کرد رایزنی کردیم.

پیش از این اعلام شده بود که «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در نظر دارد تا برای دیدار با «مایک پمپئو»، وزیر خارجه آمریکا به لیسبون پایتخت پرتغال سفر کند.

اعلام سفر نتانیاهو به پرتغال برای دیدار با وزیر خارجه آمریکا پس از آن صورت می‌گیرد که دیدار او با پمپئو در لندن لغو شد.

قرار بود نتانیاهو در حاشیه اجلاس ناتو در لندن با وزیرخارجه آمریکا دیدار کند که سفر نتانیاهو به لندن از سوی مقامات امنیتی انگلیس لغو شد.

درخواست نتانیاهو برای دیدار با رهبران فرانسه و آلمان در لندن نیز بی پاسخ ماند و نتانیاهو تلاش کرد تا دیدار خود با وزیرخارجه آمریکا را درپایتخت پرتغال دنبال کند.