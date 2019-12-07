«کالدرون» دیگر نباید کسی را سورپرایز کند/ پرسپولیس به ثبات رسید

بهنام ابوالقاسم‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برد سه بر صفر تیم فوتبال پرسپولیس مقابل ذوب‌آهن اصفهان اظهار داشت: همان چیزی که از پرسپولیس انتظار می‌رفت، رقم خورد؛ تیمی که فکر بردن است، باید این‌گونه بازی کند. پرسپولیس در طول نود دقیقه بازی منطقی و درستی انجام داد، فکر می‌کنم اشتباهات فردی آنها حداقل بود تا کمک زیادی به برد پر گل سرخ‌ها کند.

مهاجم پیشین تیم فوتبال پرسپولیس درباره تغییرات تاکتیکی این تیم گفت: گابریل کالدرون تا بازی با ذوب‌آهن، نمی‌دانست بازدهی کدام بازیکنان در چه پست‌هایی به بالاترین حد می‌رسد. او تغییرات متوالی انجام می‌داد تا سبک دلخواهش را در پرسپولیس ایجاد کند، ولی حالا فکر می‌کنم این تیم توانست به ثبات فنی لازم برسد.

ابوالقاسم‌پور ادامه داد: امیدوارم آقای کالدرون دیگر تصمیمی برای سورپرایز کردن هواداران پرسپولیس با ایجاد تغییر در سیستم فنی تیم نداشته باشد، چون پرسپولیس با زوج شجاع خلیل‌زاده و سید جلال حسینی در قلب دفاع، کمترین مشکل را دارد.

وی با اشاره به بازیسازی بشار رسن برای پرسپولیس مقابل ذوب‌آهن تأکید کرد: بشار رسن نقش کلیدی در این پیروزی داشت و نشان داد که باید به او اعتماد کرد و فرصت کافی داد تا بتواند نمایش ایده‌آلش را اجرا کند. هافبک‌های پرسپولیس فاصله بین خطوط حمله و دفاعی تیم را به خوبی پر کرده‌اند تا فضا را از حریف بگیرند؛ قطعاً پرسپولیس می‌تواند با ثبات در ترکیب اصلی خود، به صدر جدول هم برسد.