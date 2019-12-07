محرومیت، توفیقی اجباری برای شیخِ استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته سیزدهم لیگ برتر با تک گل سه امتیازی شیخ دیاباته شهر خودرو را در تهران شکست داد و به لطف تساوی سپاهان در قائمشهر به صدر جدول رسید.

در این بازی شیخ دیاباته در حالی به میدان رفت و تک گل سه امتیازی تیمش را به ثمر رساند که در آخرین تمرین تیمش پیش از این بازی از ناحیه قفسه سینه آسیب دیده بود علیرغم این که اجباری برای بازی نداشت و حتی سرمربی تیم بازی کردن را به خودش سپرده بود، در میدان حضور یافت، نود دقیقه بازی کرد و گل ۳ امتیازی تیمش را که منجر به صدرنشینی این تیم شد را به ثمر رساند.

دیاباته در این بازی یک کارت زرد هم گرفت تا ۴ اخطاره شده و دیدار هفته چهاردهم را از دست بدهد. شیخ در حالی محروم شد که بسیاری این محرومیت را توفیقی اجباری برای او می دانند تا با استفاده از این فرصت به درمان قطعی دنده آسیب دیده‌اش بپردازد.

آبی پوشان در هفته چهاردهم لیگ برتر میهمان تیم پیکان هستند که این بازی از ساعت ۱۷:۳۰ روز دوشنبه ۱۸ آذر در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار می شود.