فیس بوک در متمایز کردن محتوای رسانه های دولتی ناکام ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، فیس بوک قول داده بود فرایند متمایزسازی و برچسب زدن برای اخبار تهیه شده توسط رسانه های دولتی را از ماه نوامبر آغاز کند. ولی همزمان با فرارسیدن آخرین هفته های سال ۲۰۱۹ میلادی هنوز خبری از عملی شدن این وعده نیست.

به اعتقاد کارشناسان چنین اقدامی موجب افزایش شفافیت و امکان تفکیک اخبار جعلی از حقیقی می شد. اما ظاهرا فیس بوک در این زمینه جدیت کافی ندارد. به گفته سخنگوی فیس بوک، این شرکت به زودی فرایند مذکور را آغاز می کند. ولی هنوز خبری از اجرای طرح یادشده نیست و خبری هم از مذاکره فیس بوک با رسانه ها به منظور انجام این کار در دست نیست.

به نظر می رسد یکی از چالش های اجرای این طرح دشواری های مربوط به مشخص کردن دقیق رسانه های دولتی در کشورهای مختلف است. به عنوان مثال، میزان کنترل بی بی سی و سی بی سی توسط دولت های انگلیس و کانادا با میزان کنترل راشا تودی در روسیه و نیز شین هوا در چین و همین طور الجزیره در قطر متفاوت است.

در مجموع با توجه به اینکه حدود یک سال تا آغاز برگزاری دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده، فیس بوک برای عملیاتی کردن این وعده خود تحت فشار فراوان قرار دارد.