مهر تایید استیناف به محرومیت سرمربی لیگ برتری

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته استیناف اعلام کرد با توجه به درخواست استیناف باشگاه ماشین سازی تبریز نسبت به رای شماره ۶۵۲ مورخ ۲۰ آبان‌ماه، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال مبنی بر محکومیت یک جلسه تعلیقی رسول خطیبی، سرمربی تیم فوتبال باشگاه شهرداری تبریز و پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی بابت تحرک تماشاگران در بازی روز ۹ آبانماه، با توجه به قطعی بودن جریمه نقدی در مورد محرومیت، لذا با توجه به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وراد نماید، به عمل نیامده و مستندا به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال، ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عینا تایید می گردد.

گفتنی است در خصوص درخواست حمید احمدی، بازیکن تیم فوتسال گیتی پسند دائر بر تعلیق اجرای باقیمانده محرومیت شش ماهه از همراهی تیم خود که به موجب دادنامه شماره ۷۸ مورخ ۲۰ ابانماه ، این کمیته مبین تایید دادنامه ۳۸۶ کمیته انضباطی محکوم شده اند، نظر به شروع محرومیت از تاریخ ۱۱ شهریور ماه و سپری شدن نصف محرومیت و فقدان سابقه محکومیت قبلی، مستندا به ماده ۱۰۷ مقررات انضباطی قرار تعلیق باقیمانده اجرا محرومیت تا پایان فصل ۱۳۹۸ صادر و اعلام می شود چنانچه در دوره تعلیق مرتکب تخلف منجر به صدور حکم قطعی شود، محرومیت معلق نیز اجرا خواهد شد.