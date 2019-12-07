پیوند انگشت پا به جای شست دست!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، این مرد هنگام ساخت یک هدیه چوبی برای نامزدش به طور تصادفی انگشت شست خود را قطع کرد.

آیدن آدکینز ساکن کارسون سیتی در ایالت میشیگان آمریکا در ماه آوریل هنگام بریدن تکه ای چوب ، به طور اشتباهی شست دستش را برید و پس از بریدن موفق نشد آن را پیدا کند.

او به سرعت به بیمارستان مراجعه کرد و پزشکان گفتند فقط ۴ ساعت فرصت دارند تا انگشت او را دوباره پیوند بزنند اما تا به امروز خانواده او نتوانسته اند شست دست او را پیدا کنند.

جراح مجبور شد دست او را بدون شست بخیه بزند اما به او گفت اگر بخواهد می تواند یکی از انگشتان پایش را به جای آن به دستش پیوند بزند. این در حالی است که ۵۰ درصد قابلیت های دست انسان به وسیله شست او انجام می شوند.

ادکینز پس از ماه ها تردید تصمیم گرفت این کار را انجام دهد و یکی از انگشتان پایش را به جای شست دستش پیوند بزند.

البته این عملیات، یک جراحی زیبایی معمولی است که نخستین بار در سال ۱۸۹۷ میلادی توسط یک پزشک اتریشی انجام شد.