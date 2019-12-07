دوحه از اسلام سیاسی و اخوان المسلمین حمایت نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «محمد بن عبدالرحمان آل ثانی» وزیر خارجه قطر پنجشنبه شب با مشارکت در همایشی در رم تحت عنوان «گفتگوی مدیترانه ای» اظهار داشت: دوحه از گروه اخوان المسلمین حمایت نکرده است و حمایت مصر از سوی قطر هیچگاه پس از سرنگونی حکومت محمد مرسی رئیس جمهوری اسبق مصر قطع نشده است.

وی با بیان این مطلب افزود: ما نه از اسلام سیاسی و نه از گروه اخوان المسلمین حمایت نکرده ایم. حمایت ما از ملتها و نه احزاب سیاسی بوده است.

وزیر خارجه قطر همچنین خاطرنشان کرد که اخوان المسلمین در کشورش حضور رسمی ندارد.

گفتنی است که کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر با طرح اتهامِ حمایت از تروریسم علیه قطر، روابط دیپلماتیک و تجاری خود را با این کشور کوچک اما بسیار ثروتمند عرب در ژوئن ۲۰۱۷ قطع کردند.

این در حالی است که قطر تمام این اتهام ها را رد کرده و کشورهای همسایه را به تلاش برای محدودسازی حاکمیت خود متهم می کند.