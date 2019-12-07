به گزارش خبرگزاری مهر، صدراعظم نوری با بیان این مطلب افزود: مولفه ­های کیفیت زندگی در فضاهای شهری اعم از شاخص ­های کیفیت محیط اقتصادی، کیفیت محیط کارکردی، کیفیت حمل و نقل، کیفیت فرهنگی، اجتماعی و محیط زیستی تنها زمانی می­توانند به سطوح رضایت­مندی شهروندی منتهی شوند که برنامه­ ریزی­ ها و سیاست­گذاری­ ها همراه با مطالعات جامع و نیازسنجی صحیح از وضع موجود و مطلوب شهر بنا نهاده شده باشند.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی می­ توان چشم­ اندازی روشن از نیل به اهداف توسعه پایدار شهری و بهبود کیفیت زندگی ترسیم کرد.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه این مهم به ویژه در شهر تهران به واسطه تمرکز جمعیتی و محوریت سیاسی و اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا می ­کند، بیان کرد: مطالعات­ مؤلفه­ های کیفیت زندگی در فضاهای شهری شهر تهران نشان می دهد سطح رضایت از شاخص­ های کلی کیفیت زندگی شهری بین کم تا متوسط بوده است.

نوری با تاکید بر اینکه سنجش کیفیت زندگی شهری در کلان­شهر تهران در مقایسه با تجارب شهرهای دنیا در برخی پژوهش ­ها ۱۹ عامل را به عنوان عوامل اصلی موثر بر کیفیت زندگی در کلان­شهر تهران معرفی شده است، یادآور شد: از جمله مهمترین آن می ­توان به دسترسی به کاربری ­های خدماتی و رفاهی، وضعیت بهداشت، سلامت، محیط ­زیست، حمل و نقل عمومی، تاسیسات شهری، کیفیت معابر و ایمنی در شهر اشاره کرد.

به گفته وی نتایج غالب مطالعات نشان داده است توسعه متوازن شهــــرها به ویژه در حوزه گسترش فضاهای سبز شهری، ترمیــــم و بازآفرینی سکونت­ های غیررسمی، راهبرد­های یکپارچه برای توسعه فناوری­ های نوین و انرژی­ های تجدیدپذیر، حمایت از برنامه­ ریزی شهری هوشمند و پایدار، کاهش خطرات اقتصادی ناشی از تغییرات آب و هوا منجر به بهبود کیفیت زندگی شهری می­‌شود.

رئیس کمیسیون سلامت، خدمات شهری و محیط زیست شورای شهر تهران تاکید کرد: از این روی لازم است با اتخاذ راهبردهای توسعه پایدار و تکیــــه بر برنامه­ریزی پژوهش محور، ضمن شناسایی صحیح نیازها و اولویت­ سنجی اقدامات متناسب با منابع موجود، به منظور ارتقاء شا­خــــص­ های کمی و کیفی در کلان­شهر تهران قدم برداشت و بررسی­ های ظرفیت تـــوان محیط ­زیستی شهر باید با نگاه آینده ­نگاری و توجه به کاهش پیامدهـــای محیط زیستی مبتنی بر پژوهش های کاربردی انجام شود و سهم کاربست­ های نتایج مطالعــــات در مدیریت اجـــرایی و نظام برنامه و بودجه­ ریزی اثرگذار و بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

به اعتقاد وی، این رویکرد به عنوان یک وظایف اداری و یا تکالیف برنامه ­ای صرف تلقی نمی­ شود بلکه نیاز وضعیت کنونی و تلاش برای حرکت در مسیر تعالی، لازمه پژوهش­ های کاربردی و همراه با کاربست­ های عملیاتی است.