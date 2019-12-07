به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنام جو عصر شنبه در بازدید از دانشگاه فنی و حرفه‌ای پسران اردبیل عنوان کرد: برخی دانشجویان بعد از پایان تحصیلات، مهارت‌های لازم برای ورود به عرصه صنعت را ندارند و این در شرایطی است که توسعه رشته‌های فنی و حرفه‌ای مقدمه توسعه بخش صنعت است.

وی افزود: وجود دانشگاه فنی و حرفه‌ای باعث تربیت نیروهای زبده و متخصص بوده و ورود به عرصه صنعت و کسب و کار را برای دانشجو تسهیل می‌کند.

استاندار اردبیل گفت: باید امکانات لازم در دانشگاه‌های فنی و حرفه ای در استان فراهم شده تا روند تربیت نیروهای کار به درستی انجام شود.

بهنام‌جو با اشاره به راه اندازی چندین واحد صنعتی در استان افزود: این واحدها برای گسترش فعالیت‌های خود نیاز به نیروهای کار ماهر دارند که این دانشگاه‌ها می‌توانند نیروی مورد نیاز این واحدها را تربیت کنند.

وی کارخانه کامیون سازی را نمونه‌ای از واحدهای صنعتی استان برشمرد.