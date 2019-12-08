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۱۷ آذر ۱۳۹۸، ۱۶:۳۲

نماینده زاهدان از پاسخ های وزیر راه و شهرسازی قانع شد

نماینده زاهدان از پاسخ های وزیر راه و شهرسازی قانع شد

نماینده زاهدان از پاسخ های وزیر راه و شهرسازی مشروط به اینکه دولت توجه ویژه به بزرگراه های استان سیستان و بلوچستان داشته باشد، قانع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی سؤال علیم یارمحمدی نماینده زاهدان از محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در دستور کار صحن علنی قرار گرفت.

خلاصه این سؤال به شرح زیر است:

دلایل عدم توجه به پسکرانه های ریلی و جاده هوایی (بزرگراه چابهار-زاهدان) که در چند ماه گذشته موجب افزایش ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصدی حوادث منجر به فوت و نقص عضو در این محور شده است، چیست.

پس از توضیحات وزیر راه و شهرسازی و اعلام این مطلب که با موافقت مقام معظم رهبری، منابع صندوق توسعه ملی به ساخت راه آهن چابهار اختصاص یافته است، نماینده زاهدان اعلام کرد به شرط توجه ویژه دولت به بزرگراه های استان سیستان و بلوچستان از پاسخ های وزیر قانع شده است.

کد مطلب 4792337

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