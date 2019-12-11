حضور ۹۰ تیم گشتی در طرح زمستانی پلیس راه ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا همتی زاده صبح امروز چهارشنبه در حاشیه مانور زمستانی پلیس راه اظھار داشت:از مهمترین برنامه‌ها و اهداف این طرح خدمات‌رسانی به مردم و افزایش ضریب ایمنی جاده‌ها در این استان است.

وی ادامه داد:رانندگان در فصل زمستان قبل از سفرهای برون شهری باید نسبت به فراهم نمودن تجهیزات ایمنی بویژه زنجیر چرخ و همچنین معاینه فنی توجه داشته باشند چرا که در غیر این صورت پلیس راه اجازه تردد به خودروهای دارای نقص فنی در جاده ها را نخواهد داد.

سرهنگ همتی زاده با بیان اینکه تیم های طرح زمستانی پلیس راه از امروز در محورهای مواصلاتی استان ایلام مستقر خواهند شد و خدمات را به مردم و مسافران ارائه می‌دهند گفت:در طرح زمستانی سال جاری،حدود ۹۰ تیم گشتی محسوس و نامحسوس در محورهای برف گیر و کوهستانی استان انجام وظیفه می کنند.

رئیس پلیس راه استان تصریح کرد: لازم است تا رانندگان با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و توجه به تمامی اصول ایمنی،در فصل زمستان رانندگی کرده و خودروهای خود را برای حضور در محورهای کوهستانی و نقاط برف گیر به وسایل و تجهیزات لازم از جمله زنجیر چرخ و وسایل گرمایشی مجهز کنند.