به گزارش خبرنگار مهر، رضا زارعی ظهر یکشنبه در مجمع انتخاباتی هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان سمنان در سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان، درباره اولویت‌های فدراسیون کوهنوردی ایران، تأکید کرد: این فدراسیون بر سه محور تأکید دارد نخست آموزش، سپس قهرمانی و پس‌ازآن استعدادیابی و سازندگی که با رویکرد نسل جوان در دستور کار است.

وی بابیان اینکه برای رسیدن به آموزش بهتر توانمندسازی هیئات ورزشی سراسر کشور در دستور کار است، افزود: یکی از راه‌هایی که این سیاست را تضمین می‌کند جذب جوانان به کوهنوردی است.

سمنان ظرفیت خوبی برای توسعه ورزش‌های صعودی دارد

رئیس فدراسیون کوهنوردی استعدادیابی به‌منظور جذب ورزشکاران مستعد را ضرورت کار هیئت‌های استانی دانست و تصریح کرد: این کار به قهرمان‌پروری منجر خواهد شد.

زارعی باشگاه‌ها را رکن اصلی تربیت قهرمانان کوهنوردی و ورزش‌های صعودی دانست و تأکید کرد: ارتقاء و توسعه رشته کوهنوردی در به‌کارگیری ظرفیت‌های باشگاه‌ها، مربیان چه عمومی و چه در بخش خصوصی دارای اهمیت محسوب می‌شود.

وی در خاتمه نزدیکی به پایتخت و تنوع اقلیمی استان سمنان را ویژگی منحصر به فرد این منطقه برای رشد ورزش‌های صعودی دانست و خاطرنشان کرد: این استان می‌تواند میزبان رویدادهای ورزشی از این دست باشد.