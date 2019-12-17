نوآوری و استفاده از ایده های باز موجب ماندن در عرصه رقابت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دومین یلدای کارآفرینی قزوین سه شنبه شب با همکاری سازمان صمت، اتاق بازرگانی با حضور رضا نقی پور اصل رئیس هیئت مدیره صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته کشور، جمالی پور استاندار، ابوالحسن نائینی رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی، مصطفی مافی رئیس پارک علم و فنآوری استان، عیسی قربانی سرپرست معاونت اقتصادی استانداری، پیمان نامدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان، سعید نبیل رئیس سازمان صمت استان، حمیدرضا خانپور مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین، مهدی بخشنده رئیس اتاق بازرگانی قزوین، صارمی مدیرکل استاندارد، جمعی از صنعتگران، کارآفرینان و استارت آپ ها در محل سالن اجتماعات دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین برگزار شد.

کامران باقری استاد دانشگاه در این همایش اظهارداشت: برخی کارشناسان اعتقاد دارند صنعت ما تحول گرا و نو آور نیست به همین دلیل از قافله عقب مانده است.

وی بیان کرد: یک برند قدیمی به نام عالی نسب که چراغ والور تولید می کرد چون به روز نشد و اعتقادی به تکنولوژی نداشت از دایره رقابت حذف شد و امروز نسل جوان آن را نمی شناسد و نمونه آن مانند کارخانه های ارج و آزمایش نیز به چنین سرنوشتی دچار شد.

باقری تصریح کرد: در کشور سابقه ساخت صنایع شاخصی را داشتیم مانند فرش اما چون توجه ما به صنعت نفت بود به واردات روی آوردیم به طوری که صادرات ما بیشتر نفت بوده و در بخش واردات همه چیز با شیب تند بوده و ما از بیل و کلنگ تا اره و زنجیر هم وارد کشور کرده ایم.

وی اظهارداشت: در سال ۲۰۱۶ در شرایطی که ایران ۴۰ میلیارد دلار صادرات داشته یک کشور مانند سنگاپور که وسعت بسیار کمی دارد بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار صادرات داشته که نشان می دهد فرهنگ نفتی تبعات منفی در صنعت داشته است.

متخصص حوزه نوآوری یادآورشد: برند علاالدین ۳۰ سال و پیکان ۴۰ سال عمر داشت و در آن زمان ‌کسانی که خط تولید می آوردند قهرمان تولید بودند اما هر صنعت عمر کوتاهی دارد و اگر بخواهد بماند نیازمند نوآوری است.

باقری افزود: بسیاری از شرکت های ما زیرساخت لازم را در بخش نوآوری ندارند و درصد زیادی از بنگاههای اقتصادی در مواجهه با دانش روز زمین خورده اند.



وی گفت: نوآوری تغییراتی است که ایجاد ارزش می کند و همه شرکتها می توانند نوآور باشند و همه باید نوآوری کنند.



باقری تصریح کرد: سارمانها باید از ایده نیروهای خود استفاده کنند اما به ایده دیگران هم اهمیت دهند زیرا نوآوری یک فرآیند پرهزینه و زمان بر است.



وی استفاده از منطق ایده باز را مهم دانست و در خصوص نکات کاربردی در این بخش اظهارداشت: نوآوری باز برای بنگاه نوآور است، رابطه مستحکمی با مدل کسب و کار شرکت ها دارد و محدود به صنایع پیشرفته یا نوآوری محصول نیست.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: شیوه و عمق باز عمل کردن در نوآوری نیاز به طراحی دارد و در هر سازمان و شرکت شکل خاص خود را دارد و دارای ابعاد فرهنگی بسیار مهمی است.



وی تصریح کرد: نوآوری باز نظام انگیزشی متفاوتی را می طلبد و بدون تسلط با مدیریت مالکیت فکری موفق نمی شود و با نگاه کوتاه مدت هم سازگاری ندارد و از جنس هم آفرینی است.

باقری اظهارداشت: اعتماد، اعتبار و سرمایه نمادین از مهمترین الزامات موفقیت در کار است اما به نظر می رسد قوانین برای کار روتین و یکنواخت تدوین شده لذا نمی توان افراد نوآور را بخوبی جذب کرد.



