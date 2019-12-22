به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی ظهر یکشنبه در دیدار فرمانده و رئیس عقیدتی سیاسی پادگان شهدای جوادنیا با بیان اینکه دوران سربازی فرصت بسیار مناسبی برای تعلیم و آموزش است، اظهار کرد: اگر برنامه‌های تعلیمی و آموزشی با محبت و حفظ کرامت همراه باشد، در جان افراد نفوذ کرده و اثربخش می‌شود.

وی در ادامه به اهمیت تقوا پرداخت و با بیان اینکه تقوا زمینه رسیدن انسان به کرامت را فراهم می‌آورد، افزود: درباره تقوا ۸۰ بار در قرآن دستور داده شده و بیشتر با جمع مطرح شده است و باید تلاش کنیم که به این موضوع مهم دینی بیشتر بپردازیم چرا که زمینه دست‌یابی به کرامت را فراهم می‌آورد.

امام جمعه قزوین ادامه داد: خدا اولین ویژگی خود را کرامت معرفی کرده و تأکید می‌کند که انسان را کریم خلق کردیم و در دنیا که همانند مدرسه است، قرآن نیز کتاب کریم برای این مدرسه معرفی شده و انس با آیه آیه قرآن بر کرامت انسان می‌افزاید.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین به نمونه‌هایی از رفتارهای کریمانه نیروهای نظامی با پرسنل خود اشاره کرد و یادآور شد: شهید بابایی خانه خود را با نیروی زیر دستش که نیاز به خانه بزرگ‌تری داشت، عوض کرد و این رفتار همان رفتار کریمانه در مجموعه‌های نظامی است که باید تقویت شود.

وی با بیان اینکه کرامت ام‌الفضائل اخلاقی است، خاطرنشان کرد: اگر انسان به جایگاه کرامت نرسد، سایر فضائل اخلاقی نظیر عدالت و صداقت در جامعه پا نمی‌گیرد و تحقق نمی‌یابد.