توقیف ۷ کشتی حامل مشتقات نفتی برای یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، شرکت نفت یمن اعلام کرد، ائتلاف سعودی همچنان هفت کشتی حامل مشتقات نفتی را در توقیف نگه داشته و این کشتی‌ها حامل ۱۸۰ هزار تن بنزین و گازوئیل هستند.

در بیانیه شرکت نفت یمن آمده، ائتلاف متجاوز با ادامه سیاست توقیف کشتی‌های نفتی، دنبال تنگ‌تر کردن عرصه بر غیرنظامیان و افزایش رنج آنها است.

در ادامه این بیانیه تأکید شده، کشتی‌های مذکور در حالی در توقیف نگه داشته شده‌اند که مجوزهای لازم برای ورود به بندر «الحدیده» را کسب کرده‌اند.

بنا به این گزارش، این هفت کشتی حامل ۵۸,۴۳۵ تُن بنزین و ۱۲۷,۹۹۶ تُن گازوئیل هستند.

عربستان سعودی پنج سال است که با تشکیل ائتلافی با حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی ضمن حملات گسترده هوایی به شهرهای مختلف یمن، از رسیدن مواد غذایی، دارویی و سایر نیازهای مردم به شهرهای مختلف این کشور جلوگیری می‌کند.

تاکنون بارها، ائتلاف سعودی، کشتی‌های حامل مشتقات نفتی را در دریا متوقف کرده و مانع ادامه راه آنها برای تخلیه فرآورده‌های نفتی در بندر الحدیده شده است، این در حالی است که این اقدام کاملاً مخالف قوانین، توافقنامه‌ها و مقررات بین المللی و اصول انسانی است.

مهرماه امسال «یوسف الحاضری» سخنگوی وزارت بهداشت یمن اعلام کرد، در صورتی که ائتلاف متجاوز به ممانعت از ورود کشتی‌های حامل سوخت به یمن ادامه دهد ۹۰۳ مرکز پزشکی خصوصی با فاجعه بهداشتی روبرو خواهند شد.