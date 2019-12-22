تبعیت از ولایت فقیه رمز پیروزی و موفقیت نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خوش اقبال ظهر یکشنبه در مراسم اختتامیه دوره بصیرت غیر تمرکزی فرماندهان و کارکنان انتظامی استان کردستان با اشاره به طرح ریزی توطئه های مداوم دشمن علیه نظم مقدس جمهوری اسلامی، اظهار داشت: علیرغم توطئه ها و اقدامات خصمانه دشمن و خساراتی که به مردم وارد می شود باید با ارتقاء بصیرت و دانش عمومی، مردم را از اهداف پلید دشمن آگاه کنیم.

وی افزود: تدبیر و حوصله نیروی انتظامی در صحنه های مختلف در برخورد با مردم موجب موفقیت این نیرو در ماموریت ها شده است و شان و منزلت پلیس پیش مردم و مسئولان بسیار بالا است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان ادامه داد: کسانی که دل در گروه انقلاب دارند باید معلومات و دانش خود را در راستای توطئه های دشمنان افزایش داده تا در اجرای سیلست های نظام و تدابیر فرمانده کل قوا بهتر عمل کنیم.

خوش اقبال با تاکید بر وحدت و همدلی همه مردم و مسئولان در شرایط سخت تحریمی، یادآور شد: تنها راه موفقیت این است که به نیروها و داشته های خود اعتقاد داشته باشم و این هم بدون همگرایی، وحدت، انسجام و عمل به فرامین فرمانده معظم کل قوا میسر نمی شود.

وی شرایط جامعه را در شرایط کنونی شرایط ویژه ای دانست و بیان کرد: علیرغم سختی ها، همه کسانی که در اجرا و برقراری نظم و امنیت تلاش دارند باید با وحدت و همدلی مردم را در صحنه نگه داشته و زمینه را برای شکست دشمن فراهم کنند چرا که امام به پشتوانه این ملت حکومت تشکیل داد و در جنگ هشت ساله تحمیلی علیه دشمنان ایستاد و به موفقعیت رسید.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان نیروهای مسلح ایران اسلامی را نیروهایی مومن، انقلابی و با بصیرت دانست و گفت: امروز بعد از ۴۰ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح ما اعم از سپاه، ارتش و نیروهای انتظامی و امنیتی نه تنها در داخل بلکه در خارج از کشور نیز امنیت آفرین هستند و حرف های زیادی برای گفتن دارند.