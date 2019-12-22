اراذل و اوباش توسط دستگاه قضا رصد و کنترل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر ، محمدصادق اکبری، عصر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس دادگستری و دادستان قائم‌شهر مقوله عدالت را از نگاه اسلام بسیار مهم دانست و گفت: عدالت برکات و آثار بسیار زیاد و ارزشمندی دارد که در زندگی فردی و اجتماعی همه ما دیده می‌شود.

وی افزود: عمران، آبادی، امنیت و آسایش از آثار و برکات مهم عدالت‌گستری است‌.

اکبری به پیروی هوای نفس به عنوان مانعی برای اجرای عدالت اشاره کرد و گفت: هوای نفس، ما را از مسیر درست باز می‌دارد و اگر بخواهیم در مسیر درست اجرای صحیح عدالت گام برداریم بایستی با این مانع بزرگ مقابله کرده و آن را از سر راه برداریم.

رئیس کل دادگستری مازندران، تعدی و تجاوز به منابع طبیعی و عرصه‌های دولتی را محکوم‌کرد و گفت: باید از این عرصه‌ها صیانت کرد و اجازه ندهیم که بی رحمانه به آن تعدی نشود.

وی تصریح کرد: دستگاه قضائی استان توجه خاصی به مسائل زیست محیطی و عرصه‌های دولتی دارد اما برخی دستگاه‌ها که وظیفه حفظ آنها را دارند برای نگهداری و یا بازپس‌گیری آن اظهار عجز می‌کنند.

اکبری بیان کرد: پیشگیری از وقوع جرم مسئله بسیار مهمی است که همه مدیران و مسئولان موظفند در ادارات خود به مسئله پیشگیری و امربه معروف و نهی از منکر توجه خاصی داشته باشند.

اکبری خطاب به اراذل و اوباش بیان کرد: این افراد بدانند، کسانی که نظم جامعه را به مخاطره می‌اندازند توسط نیروهای امنیتی و قضائی واجرایی رصد می‌شوند.

رئیس کل دادگستری مازندران در خصوص تکریم ارباب رجوع گفت: تکریم هر ارباب رجوعی که مراجعه می‌کند مطابق شرع مقدس واخلاق اسلامی و دستورالعمل‌های ابلاغی باید انجام گیرد تا رضایتمندی آنان جلب شود.

وی اطاله دادرسی را یکی از گلایه‌های مردم دانست و افزود: رئیس جدید دادگستری باید به طور جد کاهش اطاله دادرسی وکاهش پرونده‌های ورودی را مورد توجه قرار دهد وهمچنین تا جایی که امکان دارد افراد به زندان معرفی نشوند و تا حد امکان احکام محکومیت به حبس تبدیل نشود.

اکبری همچنین در ادامه سخنانش به مسائل مختلف موجود در قائم‌شهر اشاره کرد و گفت: بایستی در اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و سیاست ریاست قوه قضائیه، دستگاه قضائی قائم‌شهر از تولید تولید کننده حمایت کنند.

لازم به ذکر است در این مراسم رحیم فولادی سوادکوهی که دادستان قائم‌شهر بوده به عنوان رئیس دادگستری قائم شهر معارفه و از زحمات روح‌اله باقری تقدیر شد، همچنین علی صداقت هم به عنوان دادستان معارفه شد.