به گزارش خبرنگار مهر، علی درویش پور در جلسه کمیته اضطرار استان اظهار کرد: به علت تداوم آلودگی هوا تمامی کلاس‌های آموزشی دانشگاه‌ها، مهدهای کودک، مراکز پیش دبستانی و همه مدارس البرز به جز بخش آسارا و شهرستان طالقان روز دوشنبه دوم دی ماه تعطیل است.

وی گفت: در حال حاضر با افزایش غلظت آلاینده‌ها شاخص آلودگی هوا برای تمامی گروه‌ها ناسالم است.

معاون عمرانی استانداری البرز تاکید کرد: با نظارت و کنترل شهرداری‌ها، زباله سوزه‌ای غیرمجاز به‌طور جد پیگیری و ممانعت شود.

درویش پور عنوان کرد: شهرداری شهر کرج نسبت به عدم ترد اتوبوس‌های درون شهری دود زا اقدام کند.

وی تصریح کرد: دستگاه‌های متولی باید با بسیج تمامی ظرفیت‌ها از هر عاملی که در سطح شهر موجب آلودگی می‌شود، جلوگیری کنند.

معاون عمرانی استانداری البرز گفت: واحدهای شن و ماسه به‌طور موقت برای فردا هیچ‌گونه فعالیتی نداشته باشند.

درویش پور همچنین افزود: سازمان محیط زیست استان نسبت به مصرف سوخت نیروگاه‌ها کنترل و نظارت مستمر داشته باشد.

وی تاکید کرد: محدودیت تردد خودروهای سنگین و ممنوعیت تردد خودروهای فاقد معاینه فنی در سطح استان به‌ویژه در شهرهای کرج، فردیس، نظر آباد و اشتهارد توسط پلیس راهور اعمال شود.

معاون عمرانی عنوان کرد: دانشگاه علوم پزشکی استان با ارائه برنامه‌های آموزشی در مورد آگاه سازی شهروندان اقدامات لازم را اتخاذ کند.

درویش پور تصریح کرد: مجموعه‌های ورزشی در فضای باز هیچ گونه فعالیتی نداشته باشند و در فضاهای رو بسته نیز فعالیت‌های ورزشی به حداقل برسد.

وی عنوان کرد: تمامی مراکز آموزشی آزاد، اعم از آموزشگاه‌های زبان و مهدهای قرآن باید برای فردا تعطیل باشند.