به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین تاکید کرد که انتخابات شورای قانون گذاری و ریاست تشکیلات خودگردان باید در کرانه باختری، شهر قدس و نوار غزه برگزار شود.

وی در ادامه افزود: اسرائیل نمی خواهد این انتخابات در قدس برگزار شود.

محمود عباس تصریح کرد: همه گروه های فلسطینی موافق برگزاری انتخابات هستند اما مانعی بسیار مهم یعنی مخالفت اسرائیل با برگزاری انتخابات در قدس همچنان باقی است.

در همین راستا، جنبش حماس چندی قبل موافقت خود را با برگزاری انتخابات سراسری در فلسطین اعلام کرده بود.

این جنبش فلسطینی اعلام کرد تنها در صورتی موافق برگزاری انتخابات از سوی تشکیلات خودگردان است که این انتخابات شامل شهر قدس، نوار غزه و کرانه باختری شود.