وام ساخت و خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، در یکهزار و دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار، به ریاست دکتر عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

علاوه بر این، سقف تسهیلات جعاله از محل منابع داخلی بانک‌ها توسط بانک مسکن و بانک‌های تجاری (شامل تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم و بدون سپرده) تا مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.

همچنین شورای پول و اعتبار، با امکان تلفیق حساب صندوق پس انداز مسکن جوانان با اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (تا سقف اوراق مزبور) موافقت کرد.

در این جلسه برنامه‌های وزارت صمت برای بهبود شرایط وافزایش بهره وری شرکتهای خودروسازی ایران خودرو وسایپا خصوصاً برنامه واگذاری اموال وشرکتهای وابسته آنها مطرح و در راستای حمایت از اشتغال و افزایش تولید وحل مشکلات قطعه سازان، مقرر شد درخصوص تأمین سرمایه درگردش خودروسازان مساعدت ممکن از سوی سیستم بانکی به عمل آید.

