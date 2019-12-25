هیچ ملتی به اندازه ایرانیان دوستدار و مانوس با مسیحیان نبوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه در حساب کاربری خود در توئیتر با تبریک تولد حضرت عیسی مسیح(ع) نوشت: ایران پر مهر، مأوای پیروان آیین عیسی مسیح است.

وی ادامه داد: هیچ ملتی به اندازه ایرانیان، دوستدار و مانوس با مسیحیان نبوده‌اند. امروز جهان پیر و رعنا بیش از همیشه نیازمند آموزه‌های اخلاقی این طبیب عشق است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در خاتمه یادداشت اینترنتی خود تاکید کرد: میلاد حضرت عیسی (ع) و جشن کریسمس را به مسیحیان جهان، به‌ویژه هموطنان مسیحی تبریک می‌گویم.

گفتنی است شب گذشته نیز محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان طی مطلبی در فضای مجازی به مناسبت شب تولد عیسی مسیح (ع)، اظهار داشت: برای هموطنان مسیحی و همه کسانی که در سراسر جهان، کریسمس را گرامی می‌دارند، کریسمس شاد و تعطیلاتی با نشاط و آرام آرزو می‌کنم. تولد عیسی مسیح که از نظر اسلام پیامبر الهی است، مناسبتی عالی برای جشن گرفتن است.