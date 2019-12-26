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۵ دی ۱۳۹۸، ۱۵:۰۲

وزیر مالی سابق:

پوتین اقتصاد روسیه را با ایجاد صندوق ذخیره ارزی نجات داد

پوتین اقتصاد روسیه را با ایجاد صندوق ذخیره ارزی نجات داد

وزیر مالی سابق دولت روسیه می گوید که تصمیم پوتین برای تشکیل صندوق ذخیره ارزی روسیه در ۱۰ سال پیش، اقتصاد این کشور را نجات داده است.  

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، وزیر مالی سابق، الکسی کودرین، که حالا رئیس اتاق حسابداری روسیه است، گفت: تصمیم رئیس‌جمهور پوتین برای تشکیل صندوق ذخیره ارزی روسیه در ۱۰ سال پیش، اقتصاد این کشور را نجات داده است.

طبق گفته کودرین، در سال ۲۰۰۸ که پوتین به عنوان نخست‌وزیر خدمت می‌کرد، از تشکیل صندوق ذخیره ارزی (صندوق تثبیت مالی) که بعدها صندوق ثروت ملی نام گرفت، حمایت کرد. این صندوق نقش مهمی در بحران اقتصادی ۲۰۰۸-۲۰۰۹ ایفا کرد.

تأسیس این صندوق ارزی اهمیتی اساسی برای حفظ اقتصاد و سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی داشت. کوردین توضیح داد: به کمک این صندوق در طول دوره بحران اقتصادی دستمزدها کاهش پیدا نکرد و حقوق بازنشستگی دو برابر شد.

در آغاز بحران اقتصادی دولت روسیه توانست ذخایر ارزی انبوه و قابل توجهی را در صندوق تثبیت مالی کنار بگذارد.

کد مطلب 4807989

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