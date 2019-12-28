به گزارش خبرنگار مهر، امروز ۷ دیماه، پنجمین جشنواره ملی اسباببازی با حضور محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیسجمهوری، محسن حاجیمیرزایی وزیر آموزش و پرورش و فاضل نظری مدیر عامل کانون پرورش فکری افتتاح شد.
فاضل نظری در ابتدای این مراسم گفت: نمایشگاه و این رویداد با چند هدف از جمله برجستهسازی مفهوم اسباببازی که حامل مهم فرهنگی در شکلدهی معماری کودکان است، فرصتی برای ارزیابی، رصد و بررسی وضع موجود این حوزه است، کالای فرهنگی وارد کشور میشوند به صورت یکسویه وارد میشود که خطرناک است در حالیکه ما پسته صادر میکنیم اما نتوانستیم در حوزه کالای فرهنگی کاری کنیم، دیگر هدف تعالی و توسعه این صنعت خواهد بود که برای تجاریسازی باید اجرا و ارکان در نکاشت نهادی مشخص شود.
مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ادامه داد: اگر از دور به این مقوله نگاه کنیم نقشآفرین مهم این حوزه قوانین و مقررات است که باید اسباب نقش کنند و اهمیت نهاد قانونگذار، نهاد مالی و بنگاههای مالی در این حوزه اهمیت فراوان دارد که بتوانند امکان توسعه را فراهم کنند. برای شناسایی ایدهها و فرصتها باید زمینه ایجاد شود زیرا یکی از امکانهای این نقشه است.
نظری تصریح کرد: اتفاقات خوبی هم از حیث کیفیتی و کمی رخ داده که امیدواریم این حوزه روزبهروز پیشرفت چشمگیری داشته باشد.
حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش در مراسم افتتاحیه پنجمین جشنواره ملی اسباببازی گفت: فراگیری و یادگیری مهمترین رفتار انسانها است، تمایزی که بین جوامع مشاهده میشود در قالب تمایز قابل توضیح است. وضعیت جامعه ما به میزان بسیار زیادی در حوزه یادگیری قابل توضیح است اگر میخواهید تصویری از آینده سرزمینی را ببینید به آموزش و پرورش آن جامعه مراجعه کنید.
او ادامه داد: یادگیری از بدو تولد آغاز میشود، که دوره نوزادی تا کودکی و پیشدبستانی است که ما باید از همین دورهها آموزش و یادگیری را به نحو خوبی شکل دهیم و هویت آنها را باید بهدرستی ایجاد کرد. باید برای یادگیری همه چیز را تجهیز کنیم و به زبان کودکان این یادگیری را منتقل کنیم که مبتنی بر بازی است.
حاجیمیرزایی تصریح کرد: بازی خلاقیت را توسعه میبخشد و امکان زندگی را فراهم میکند، تعاملات اجتماعی را بهبود میباشد و احساسات آنها را، مهارتها را توسعه میدهد. لذا بازی و اسباببازی یکی از گزینههای مهم یادگیری است. برای اینکه افراد در تجربه زیسته با یادگیری همراه با بازی برایشان فراهم میشود خیلی اتفاقات خوبی رخ میدهد.
او بیان کرد: نقش بسیار مهم فراگیری با نیاز و تقویت سطح دانش خانواده نیز این تقاضا جدیتر شده است و فعالان اقتصادی باید این بازار بکر و بزرگ توجه نشان دهند، سهم این تجارت بعد از مواد مخدر و اقلام خوراک سهم سوم را دارد این صنعت جدای از نیازمندیش به صنعت پیشرفته نیازمند خلاقیت و نوآوری است و ظرفیت زیادی برای گشایش اقتصادی دارد و از این راه میتوانیم عرصه اقتصادی را گسترش دهیم.
نهاوندیان در مراسم افتتاحیه پنجمین جشنواره اسباببازی اظهار کرد: مشتاق هستم در شرایط عزم اقتصادی برای گذر از چالشهای اقتصادی برای این نهضت ملی اسباببازی استفاده کنیم. عنوان تمرین زندگی واقعاً عنوان عمیقی است و باید به عنوان برنامه جدی در آموزش و پرورش نگاه کنیم ما به جای اینکه فضای ذهنی با فضای واقعیت دارد را باید کم کنیم بازی را بازی نشماریم، بازی را جدی بگیریم.
او تصریح کرد: توجه هدفمند و هوشمند را باید در برنامههایمان اعمال کنیم، تمرین عقلانیت و تصیممگیری را باید تقویت کنیم همراه با بازی. مسئولیت، درآمد حلال، تمرین اخلاق عملی، مشورت، تصمیم گیری، تمرین تحمل و… با بازی قابل آموزش است. اینکه توجه کنیم به واقعیت بسیار جدی زندگی در بستر آموزش غیر جدی این بازی لهوی نیست اتفاقاً بسیار جدی است.
معاون اقتصادی رئیسجمهور به دو سویه بودن اقتصاد و فرهنگ در این حوزه گفت: ساختار، رفتار و عملکرد که نتیجه هم هستند که فرایندشان به گونهای باشد تا تأثیر بسیار مهمی را رقم میزند. فضای حقوقی کسبوکار، رشد اقتصادی، عملکرد اقتصادی باید در حوزه ساختار و رفتار شکل داد که همراه با بازی میتوان آن را شکل داد.
او تصریح کرد: پول بیزحمت ارزش نیست پول با زحمت ارزش است که باید در آموزشهای ما باشد که هست اما در بازیها نیست باید در بازیها این مسائل را تمرین کرد. نگاه بلندمدت به تمرین زندگی نداریم ما به بچههایمان اینها را یاد ندادیم و نگاه بلندمدت و ارتقای بهرهوری را آموزش ندادیم، مثبتنگری را به آنان یاد ندادیم. رشد و رفاه عامل اصلی در جلوگیری فساد است. لازمه اعتلای روحی، فکری و… جامعه قطعاً رفاه و رشد است.
نهاوندیان با اشاره به این موضوع که صنعت اسباب خیلی مهم است، گفت: چین رکورد سه میلیارد صادرات در ماه را زده است یعنی صادرات اسباببازی چین بیشتر از صادرات نفت در ایران است. وزارت صمت باید یک واحد برای حوزه اسباببازی درنظر بگیرد تا این صنعت رشد پیدا کند در صادرات هم باید حتماً حضور صادرکنندگان در نمایشگاه بینالمللی فراهم شود، همچنین برندسازی لازمه این صنعت است. تولیدکننده باید خودش را در رقابت با تولیدکننده خارجی ببیند، بانکها باید حمایت ویژه را در دستور کار خودشان قرار دهند. این صنف باید یک متولی در بخش دولتی داشته باشد.
معاون اقتصادی رئیسجمهوری در قیاس با حوزه عروسک و بازیرایانهای گفت: در حوزه بازیهای رایانهای گاهی ممکن است که تصور شود جانشین اسباببازی و عروسک شود اما مکمل هم هستند. پس از هر فرصتی ولو کوچک برای مقابله عزتمندانه در مقابل تحریک باید استفاده کرد و حوزه اسباببازی را ارتقا دهند.
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