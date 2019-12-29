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۸ دی ۱۳۹۸، ۸:۲۰

یدیعوت آحارونوت خبر داد؛

مخالفت تل آویو با درخواست عباس درباره انتخابات در قدس اشغالی

مخالفت تل آویو با درخواست عباس درباره انتخابات در قدس اشغالی

یک روزنامه عبری زبان از مخالفت تل آویو با درخواست تشکیلات خودگردان فلسطین در خصوص برگزاری انتخابات در قدس اشغالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارونوت گزارش داد که تل آویو با درخواست تشکیلات خودگردان فلسطین مبنی بر برگزاری انتخابات شورای قانون گذاری در قدس اشغالی مخالفت کرده است.

این روزنامه اشاره کرد که پس از گفتگو و مشورت‌های مقامات رژیم صهیونیستی طی روزهای گذشته، در نهایت تصمیم گرفته شد که درخواست تشکیلات خودگردان برای مشارکت ساکنان قدس شرقی در انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین رد شود.

پیش از این، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین تاکید کرده بود که انتخابات شورای قانون گذاری و ریاست تشکیلات خودگردان باید در کرانه باختری، شهر قدس و نوار غزه برگزار شود.

وی در ادامه افزود: اسرائیل نمی‌خواهد این انتخابات در قدس برگزار شود.

کد مطلب 4809862
فاطمه صالحی

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