به گزارش خبرگزاری مهر، پخش فصل جدید برنامه تلویزیونی «مصیر» با هدف بازخوانی و نقد اندیشه متفکران مسلمان از دهم آذر ماه آغاز شده است.
این برنامه که در فصول قبلی به بررسی آرا اندیشمندانی چون شهید مطهری، شهید بهشتی و امام موسی صدر پرداخت، در فصل جدید پس از بازخوانی آرا و اندیشههای آیت الله مهدوی کنی، با قالبی متفاوت به سراغ بررسی و نقد آرا و اندیشههای آیت الله مصباح یزدی میرود.
«مصیر» در دو قسمت آینده به مناظره حول محور اندیشههای سیاسی آیت الله مصباح یزدی خواهد پرداخت. سید صادق حقیقت پژوهشگر و استاد دانشگاه و همچنین حجت الاسلام مهدی ابوطالبی عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) مهمانان این برنامه تلویزیونی هستند.
در این برنامه به سر فصلهایی از جمله انتصابی یا انتخابی بودن ولی فقیه، نقد ولی فقیه توسط مراجع، الگوی اندیشه سیاسی آیت الله مصباح یزدی و… پرداخته خواهد شد.
این برنامه امشب ۸ دی ماه ساعت ۲۱ از شبکه چهار سیما به روی آنتن خواهد رفت.
مجموعهی «مصیر» به تهیه کنندگی کاوه امیری جاوید و پژوهشگری هدی محمدی و اجرای محمدمهدی ابراهیمی نصر در گروه اجتماعی شبکه چهار سیما تولید میشود.
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