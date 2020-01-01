به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تکریم و معارفه معاون امور اقتصادی مجمع جهانی اهلبیت (ع) در سالن اجتماعات مجمع جهانی اهلبیت (ع) برگزار شد.
آیت الله رضا رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) در ابتدای این مراسم با تبریک ولادت حضرت عیسی (ع) به پیروان ادیان ابراهیمی، یکی از ویژگیهای برجسته آن حضرت را تواضع عنوان کرد و افزود: این ویژگی میتواند بزرگترین درس برای همه خدمتگزاران جامعه بشری و درسی بزرگ باشد برای انسانهایی که در مسیر سعادت و صلح قرار میگیرند.
وی افزود: متأسفانه امروزه با کسانی مواجه هستیم که خیلی شعار سر میدهند و خود را مدافع مکتب حضرت عیسی (ع) میدانند و از سوی دیگر شعار حقوق بشر و بین الملل سر میدهند، اما فاصله زیادی است بین آنچه را که گفته میشود با آنچه که اجرا میشود.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) گفت: امروزه جامعه و سازمانهای بین المللی اگر حضرت عیسی (ع) را به عنوان الگو قرار میدهند، باید زمینه صلحجویی و دفاع از مظلومان را سرلوحه کار خود قرار دهند؛ ازجمله دفاع از افرادی مانند شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر جنبش اسلامی نیجریه که یک شخصیت تقریبی، دیالوگی و صلحجو است و برای صلح و امنیت بشری قدم برداشته است.
آیت الله رمضانی در ادامه با اشاره به سیامین سال تأسیس مجمع جهانی اهل بیت (ع) به بررسی سیاستها، اهداف و قدمهایی که به واسطه دبیران کل و معاونین در گذشته برداشته شد و چشم انداز آینده تاکید کرد.
وی تصریح کرد: مجمع جهانی اهل بیت (ع) به فضل الهی و همت دوستان در مسیر تحول قرار دارد. قدمهایی برداشته شده اما نباید در مرحله جدید راضی بود. قطعاً یک مجموعه که میخواهد رشد کند در هر مرحلهای که قرار میگیرد باید چشم انداز و افق بعدی را مدنظر قرار داده و با توجه به ضرورتها و اولویتها، آسیبهایی که در مسیر راه قرار گرفته را موردتوجه قرار دهد.
رئیس اتحادیه اروپایی علما و تئولوگهای شیعه، "برنامه ریزی"، "تدبیر" و "خرد جمعی" را لازمه طی کردن ادامه راه پیش رو دانست و گفت: بدون خرد جمعی کار امکان پذیر نیست. خداوند متعال نیز پیامبر اکرم (ص) را مأمور به مشورت کردند تا بدین ترتیب فرهنگ استشاره و مشورت در جامعه به صورت جمعی موردتوجه قرار گیرد.
آیت الله رمضانی اضافه کرد: در حال تعریف شوراهای سیاستگذاری در بخشهای مختلف مجمع جهانی اهل بیت (ع) ازجمله در خبرگزاری ابنا با ۲۵ زبان و همچنین ویکی شیعه و در بخشهای مهم هستیم که باید موردتوجه قرار بگیرد.
وی گفت: هر کسی که در مجموعه مجمع جهانی اهل بیت (ع) خدمت میکند باید آشنا به ادبیات بین المللی باشد و با نگاه و تجربه بین المللی باعث ارتقا بخشیدن مجموعه شود. در بخشهای مختلف کار بسیار است و هیچ وقت نباید خسته شویم و امیدوارم همه روزه مسیرها را طی کنیم.
آیت الله رمضانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری مراسم تکریم و معارفه معاون امور اقتصادی مجمع جهانی اهل بیت (ع) اظهار داشت: از تلاشهای چندین ساله آقای عباس حیدر تقدیر و تشکر میکنیم. ایشان مخلصانه تمام ظرفیت خود را برای پیش بردن اهداف به کار گرفتند. مشارکتهای مردمی و خیریه، مسائل یمن، بحرین، سوریه، عراق و بسیاری از کارهای خدمات رسانی را در این حوزهها انجام داده اند. انشاءالله در آینده از ایشان به عنوان مشاور مسئول استفاده خواهیم کرد.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) افزود: آقای جعفر شمسیان که امروز به عنوان معاون امور اقتصادی در مجمع جهانی اهل بیت (ع) منصوب میشوند شخصیتی متدین، متعهد و باتجربه در عرصه بین الملل هستند. دو دوره به عنوان سفیر در کشورهای کرواسی و مراکش فعالیت کرده و مشاور وزیر خارجه و قائم مقام معاون اداری مالی و معاون توسعه منابع و نیروی انسانی بعثه مقام معظم رهبری بودهاند. در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز معاون و قائم مقام رئیس سازمان بودهاند.
آیت الله رمضانی ادامه داد: آقای شمسیان در عرصه بین الملل حضوری اثرگذار و موفق داشتهاند. یکی از ویژگیها و خصوصیات ایشان نگاه تحول گرایانه است. امیدواریم با حضور ایشان در بخش اقتصادی مجمع جهانی اهل بیت (ع) شاهد تحول باشد.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) در پایان گفت: آقای شمسیان قطعاً مشاور امین در بخش اجرایی و بین الملل خواهند بود چراکه در عرصه بین الملل صاحب نظر هستند و باتوجه به پشتکاری که از ایشان سراغ داریم امیدواریم شاهد رشد و ارتقا مجموعه باشیم.
حیدر: لزوم توجه به خودکفایی پیروان اهل بیت (ع) در امور اقتصادی
عباس حیدر معاون سابق امور اقتصادی مجمع جهانی اهل بیت (ع) نیز در این مراسم گفت: خدا را شاکرم به سبب سالهایی که در مجمع جهانی اهل بیت (ع) فعالیت کردم و باعث افتخار است که به عنوان مشاور مسئول در مجموعه خدمت کنم.
وی افزود: انتخاب آقای شمسیان به عنوان معاون امور اقتصادی مجمع جهانی با توجه به سابقه و تجارب ایشان بسیار خوب و مفید است و قطعاً در این کار موفق خواهند شد.
حیدر در ادامه بر لزوم خودکفایی پیروان اهل بیت (ع) تاکید کرد و ادامه داد: امیدوارم با اقدامات و مدیریت لازم مجموعه مجمع جهانی اهل بیت (ع) بتوانیم این مأموریت را به سرانجام برسانیم و شیعیان و پیروان اهل بیت (ع) از جایگاه خوبی در نظام اقتصادی جهان برخوردار شوند.
شمسیان: انعطاف و اعتدال توأم با اقتدار سرلوحه امور اقتصادی مجمع جهانی اهل بیت (ع) خواهد بود
در ادامه این مراسم جعفر شمسیان معاون جدید امور اقتصادی مجمع جهانی اهل بیت (ع) به سخنرانی پرداخت.
وی در ابتدا با قدردانی از حسن نیت و نظر آیت الله رمضانی اظهار کرد: خدا را سپاسگزارم که این توفیق نصیبم شد در یکی از مجموعههای وابسته به حوزه مقام معظم رهبری خدمتگزاری کنم.
شمسیان افزود: بیش از سه دهه در وزارت خارجه بودم و به دنبال جایی بودم که زکات تجربیاتی که در حوزههای مدیریتی در داخل و خارج داشتم بپردازم که خداوند توفیق داد به مدت دو سال در بعثه مقام معظم رهبری توفیق خدمت کرده و امروز بار دیگر این توفیق حاصل شد جزو خدمتگزاران اهل بیت (ع) باشم.
معاون جدید امور اقتصادی مجمع جهانی اهل بیت (ع) با بیان اینکه انعطاف و اعتدال توأم با اقتدار را سرلوحه مسئولیت خود قرار خواهد داد اضافه کرد: در جایگاهی که قرار است انجام وظیفه کنم طبیعی است که سیاستهای کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری و مصالح و منافع مجمع جهانی اهل بیت (ع) را در نظر گرفته و در این مسیر حرکت کنم.
شمسیان گفت: در کار مدیریتی و سیاستهای کاری باید به سه اصل "عزت"، "حکمت" و "مصلحت" توجه داشت. هنر ما مدیران این است که از ظرفیتهای کلی کشور برای پیشبرد اهداف و برنامههای مجموعه استفاده کنیم.
وی گفت: اتاق فکر و شوراهای مشورتی نه به صورت تشریفاتی بلکه با جایگاه مشخص از دیگر برنامههای مجموعه اقتصادی مجموعه اهلبیت (ع) خواهد بود. ما باید بتوانیم از فکر و ایده و نظرات دیگران با برگزاری جلسات مشورتی استفاده کنیم.
شمسیان در پایان گفت: لازم است در تشکیلات و شرح وظایف مجموعه اقتصادی مجمع جهانی اهل بیت (ع) بازنگری انجام شود که در این زمینه از تجربیات جناب آقای حیدر استفاده خواهیم کرد.
در ادامه این مراسم حکم جعفر شمسیان به عنوان معاون امور اقتصادی قرائت شد.
برادر ارجمند جناب آقای جعفر شمسیان دام توفیقاته
نظر به شایستگی و تجربیات جنابعالی در عرصههای بین المللی، اقتصادی و اداری به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان معاون امور اقتصادی، مشارکتهای مردمی مجمع جهانی اهل بیت (ع) منصوب مینمایم.
امید است با اتکای به خداوند متعال و در سایه توجهات حضرت ولیعصر (عج) با نصب العین قرار دادن ارزشهای والای اسلام و مکتب اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و با نگاه تحولی و رشد و ارتقا و سامان دادن و استانداردسازی ظرفیتهای بالقوه و بالفعل اقتصادی تلاش خلاقانه برای بهره مندی از ظرفیتهای نوین اقتصادی جهان تشیع، تشکیل اتحادیه تجار شیعی، جذب مشارکتهای مردمی پیروان اهل بیت (ع) از سراسر جهان، امدادرسانی و حمایت به پیروان اهل بیت (ع)، راه اندازی صندوقهای مالی اهل بیت (ع) موفق و مؤید باشید.
سلامتی، عزت و توفیق جنابعالی را از درگاه ایزد منان مسئلت دارم.
رضا رمضانی
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع)
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