بدمینتون برای پرستاران آبادان و خرمشهر رایگان شد

محمود نواصر در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار کرد: این طرح بزرگ برای اولین بار در تاریخ ورزش منطقه آزاد اروند و به مناسبت ولادت با سعادت حضرت زینب (س) و روز «پرستار» اجرا میشود.
وی در خصوص زمان اجرای این طرح افزود: از ۱۱ دیماه به مدت یک ماه این طرح اجرا میشود و پرستاران میتوانند فرآیند ثبتنام خود را به صورت کاملاً رایگان انجام دهند.
رئیس هیئت بدمینتون منطقه آزاد اروند عنوان کرد: برای تیم آقایان آبادان شماره تماس «۰۹۳۵۷۸۱۵۸۹۲»، تیم بانوان آبادان «۰۹۰۳۰۲۷۶۶۰۱» و تیم بانوان خرمشهر «۰۹۹۰۰۶۱۶۴۳۵» به منظور ثبت نام در نظر گرفته شده است.
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