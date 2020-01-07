معرفی کارخانه گالوانیزه کاشان

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، ظرفیت خط تولید گالوانیزه کاشان در سال به صورت اسمی ۱۰۰ هزار تن است، ولی ظرفیت تولیدی این شرکت در سال ۱۳۰ هزار تن می‌باشد.

معرفی انواع محصولات گالوانیزه کاشان

محصولات ورق گالوانیزه کاشان در سه نوع کلاف، انواع ورق مسطح و ورق فرم دار تولید می‌شود.

ابعاد انواع ورق گالوانیزه مسطح، از نظر ضخامت بین ۰.۳ الی ۱.۵ میلیمتر، از نظر طول ۶۰۰ و ۱۲۵۰ میلی متر و از نظر عرض ۰.۵ و ۴ میلیمتر است.

در تولید ورق‌های گالوانیزه سینوسی و ذوزنقه‌ای از ورق‌های فرم دار گالوانیزه استفاده می‌شود. ابعاد فیزیکی انواع ورق فرم دار از نظر ضخامت بین ۰.۴ الی ۰.۸ میلیمتر و از نظر طول ۱.۵ و ۱۲ میلیمتر در ضمن عرض ورق خروجی در ارتباط مستقیم با عرض ورق ورودی می‌باشد.

ورق‌های گالوانیزه در صنعت به عنوان ورق‌های مقاوم در برابر زنگ زدگی و خوردگی شناخته می‌شوند، این ویژگی از طریق دو عملیات شیمیایی روغن کاری و غیر فعالسازی و در بعضی موارد از طریق هر دو فرآیند ایجاد می‌گردد.

یکی از مراحل تولید ورق گالوانیزه عملیات شیمیایی کروماته است در طی این فرآیند سطح ورق گالوانیزه در برابر عوامل محیطی مانند زنگ زدگی و خوردگی محافظت می‌شود و در نتیجه از تولید شوره سفید جلوگیری می‌نماید.

در تولید ورق گالوانیزه کاشان پوشش کروماته ایی که برای محافظ سطح ورق در دو طرف سطح ورق استفاده می‌شود بین ۱۵ الی ۲۰ میلی گرم بر متر مربع است. استاندارد مقدار پوشش کروماته برای هر سطح نباید کمتر از ۴۰ % برای حالت تست یک نقطه‌ای باشد.

در کل وزن پوشش استفاده شده در ورق گالوانیزه با توجه به استاندارد JIS G ۳۳۰۲ می‌بایست بین ۹۰ تا ۲۷۵ گرم بر متر مربع باشد، که وزن پوششی گالوانیزه کاشان ۱۲۰ گرم در متر مربع است که نسبت به تمام محصولات داخلی مرغوب تر می‌باشد همچنین با توجه به محدوده‌ای استاندارد به درخواست مشتری به صورت سفارشی عملیات کروماته شدن انجام می‌شود.

کلاف گالوانیزه کاشان

معرفی روش‌های تولید ورق گالوانیزه کاشان

انواع محصولات گالوانیزه کاشان در طی فرآیند نورد سرد، که فرآیندی پیوسته ومداوم و شامل مراحل شستشو و تمیز کاریست تولید می‌گردند. مراحل بعدی تولید ورق گالوانیزه کاشان، شامل احیا، عملیات حرارتی، مرحله اکسیدهای سطحی و کنترل خواص متالوژیکی صورت گرفته و عبور از وان مذاب روی و در نهایت ایجاد محصول نهایی کلاف گالوانیزه کاشان است.

مرحله بعد از تولید ورق گالوانیزه, یکسری عملیات تکمیلی است که بر روی ورق‌های گالوانیزه انجام می‌شود که عبارت است از:

۱- مرحله اکسین پس جهت افزایش خاصیت رنگ پذیری ورق‌های گالوانیزه

۲- عملیات کشش و صافی سطح

۳- عملیات پسیو کردن به کمک محلول‌های شیمیای

تمامی مراحل فوق باتوجه در خواست مشتری به صورت سفارشی نیز قابل اجراست.

بعد از مراحل فوق، مرحله برش زدن و فرم گیری انجام می‌شود. در طی عملیات برش زدن کلاف گالوانیزه به ورق یا شیت های گالوانیزه تبدیل می‌شوند. همچنین در طی فرآیند فرم گیری انواع مقاطع سینوسی و ذوزنقه‌ای جهت تولید کرکره سینوسی و کرکره ذوزنقه ایی نیز ایجاد می‌گردد.

سیستم برش فولاد گالوانیزه کاشان دارای سیستم بسته بندی پنوماتیک است و امکان برش ورق به صورت عرضی در محدوده طولی ۰.۵ تا ۴ متر را دارد.

در مرحله فرم دهی ورق‌های گالوانیزه و گالوانیزه رنگی با گذشت از قفسه‌های فرم دهی با توجه به طول مورد نظر به وسیله غلطک‌های فرم دار فرم دهی می‌شوند. برای بالا بردن استحکام ورق‌های گالوانیزه در طی فرآیند فرم دهی، فرم دهی در راستای طولی ورق انجام می‌شود. امکان تولید مقاطع سینوسی و ذوزنقه‌ای تا حداکثر طول ۱۲ متر در مجتمع ورق گالوانیزه کاشان وجود دارد.

خط تولید گالوانیزه کاشان

سه فاکتور مهم تقسیم بندی ورق گالوانیزه کاشان

ورق گالوانیزه کاشان بر اساس سه فاکتور کیفیت، خواص فیزیکی و نوع کاربرد آن در صنایع گوناگون دسته بندی می‌شود. ورق گالوانیزه کاشان از نوع سخت می‌باشد و دارای انعطاف کم ولی در عین حال مستحکم است و در ساخت پروفیل و به عنوان پوشش سقف کاربرد دارد.

ورق‌های گالوانیزه که کاربرد تجاری دارند منعطف‌تر و در عین حال دارای استحکام خوبی هستند و برای کاربردهای عمومی مثل، سقف‌های کاذب فرم دار، مصارف خانگی، در ساخت کابینت و کانال بکار می‌روند.

ورق‌های گالوانیزه ایی که نورد سطحی شده اند، دارای انعطاف پذیری بیشتر و در عین حال دارای استحکام کمتری هستند در ضمن دارای کشش مناسب و همچنین دارای قابلیت رنگ پذیری برای تولید قطعات اتومبیل و لوازمی که نیاز به رنگ کردن دارند استفاده می‌شود.

نوع دیگر از ورق‌های گالوانیزه که کیفیت کشش ورق مد نظر است، ویژگی خمش عالی و انعطاف پذیری مناسب ولی استحکام ورق پایین می‌باشد، این نوع از ورق‌ها برای ساخت قطعات پیچیده و صنایع داخلی اتومبیل و … بکار می‌رود.

استانداردهای تولید ورق گالوانیزه

مجتمع فولاد امیرکبیر کاشان نخستین تولید کننده ورق گالوانیزه گرم در ایران می‌باشد، در ساخت ورق گالوانیزه کاشان از استانداردهای ASTM، DIN، ISIR ، JIS و iso و همچنین در زمان تولید ورق گالوانیزه دو تست یک نقطه‌ای و سه نقطه‌ای نیز انجام می‌شود.

فاکتورهای تعیین کننده قیمت گالوانیزه کاشان

قیمت گذاری بر روی ورق گالوانیزه همانند سایر محصولات فولادی با توجه به تغییرات ارز متغیر و دارای روند رو به رشد است. تغییرات قیمت ارز و قیمت آهن تأثیر مستقیمی بر قیمت گالوانیزه می‌گذارد. همچنین عواملی دیگری همچون دلالان و واسطه‌های فروش بر افزایش نهایی قیمت گالوانیزه تأثیر گذارند، به طور مثال قیمت ورق گالوانیزه کاشان در تهران با قیمت ورق گالوانیزه کاشان امروز می‌توانند متفاوت باشد.

وب سایت فولاد ایران به عنوان یک مرجع در زمینه فروش انواع ورق گالوانیزه فعالیت دارد. جهت استعلام قیمت گالوانیزه بالاخص قیمت ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان به آدرس اینترنتی fooladiran.com مراجعه نمائید.

این مطلب، یک خبرآگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.