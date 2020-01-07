داود پرهیزکار در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت مذاکره کمیته فوتسال برای پیدا کردن حریف تدارکاتی تیم ملی فوتسال، گفت: یکی، دو کشور هستند که هنوز به برگزاری بازی با آنها امیدواریم. منتظریم تعطیلات کریسمس به پایان برسد تا یکی از این کشورها را برای بازی نهایی کنیم. تیم‌های مدنظر ما اروپایی و آفریقایی هستند.

وی درباره اینکه چرا تیم ملی فوتسال در تورنمنت تایلند شرکت نکرد؟ یادآور شد: هیچ دعوتنامه ای برای حضور در تایلند به دست ما نیامد و مکاتبه‌ای با فدراسیون فوتبال صورت نگرفت.

رئیس کمیته فوتسال با بیان اینکه کار تیم ملی در جام ملت‌ها دشوار است، اظهار کرد: من از روز اول گفته ام که تیم‌های خوبی در آسیا هستند. تیم ایران هم جزو قدرت‌های برتر دنیا است ولی آسیا دیگر مثل گذشته نیست و کشورها، سرمایه گذاری‌های خوبی در فوتسال داشته اند. ما هم باید تلاشمان را دو چندان کنیم تا موفق شویم.

پرهیزکار در خصوص احتمال اضافه شدن مربی جدید به کادر فنی تیم ملی فوتسال، تصریح کرد: با حضور آقای علی صانعی به عنوان مدیر فنی، کادر فنی تیم ملی تکمیل شده است.

«صانعی بازگشتش به تیم ملی را منوط به درخواست کتبی کادر فنی کرده بود. آیا سرمربی تیم ملی درخواست کتبی خود را در این زمینه ارائه داد؟» رئیس کمیته فوتسال در پاسخ به این سوال، گفت: بله. این درخواست به صورت کتبی در کمیته فنی مطرح و همانجا تصمیم گیری شد.

پرهیزکار در ادامه، در خصوص شرایط تیم ملی فوتسال بانوان و انتخاب مدیرفنی این تیم خاطرنشان کرد: آقایان سیدمهدی ابطحی و مصطفی عمادی دو گزینه مدیریت فنی تیم ملی فوتسال بانوان هستند که انتخاب آنها به یکسری مراحل اداری و استعلام نیاز دارد. تا دو، سه روز آینده یک نفر از این دو گزینه انتخاب خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به استعفای مهدی تاج از ریاست فدراسیون فوتبال و تأثیر این استعفا بر برنامه‌های تیم ملی فوتسال، تاکید کرد: آقای تاج رئیس کمیته فوتسال کنفدراسیون فوتبال آسیا هم بود و شرایط را می‌دانست. او پیگیر برنامه‌های ما بود. البته من روز شنبه با آقای بهاروند (سرپرست فدراسیون فوتبال) جلسه داشتم و خوشبین هستم که با ایشان هم همان مسیر را طی می‌کنیم. برای آقای تاج هم آرزوی سلامتی دارم.

پرهیزکار درباره پاداش ملی پوشان فوتسال که مهدی تاج قول آنرا داده بود، افزود: آقای تاج این قول را داده بود و آقای بهاروند هم همین نظر را دارد. ان شاءالله قبل از شروع جام ملت‌های آسیا و حتی زودتر این پاداش‌ها پرداخت می‌شود.

«باتوجه به استعفای مهدی تاج، تکلیف ریاست وی بر کمیته فوتسال AFC چه می‌شود؟» پرهیزکار در پاسخ به این سوال هم اظهار کرد: از این موضوع اطلاعی ندارم. حقیقتاً وقتی به ملاقات مهدی تاج رفتم، فرصت و شرایط طوری نبود که بخواهم درباره این مورد سوال کنم.

رئیس کمیته فوتسال در پایان در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است ابوالقاسم عروجی بازیکن تیم ملی که تست دوپینگش مثبت اعلام شده بود با درخواست استیناف به جام ملت‌های آسیا برسد؟ گفت: اگر همان روز اول هم تمام مدارک و اسناد پزشکی عروجی را تحویل می‌دادیم و ثابت می‌کردیم که داروی عروجی جنبه درمانی داشته است، بازهم پروسه رسیدگی به آن حداقل چهار، پنج ماه طول می‌کشید. بنابراین عروجی قطعاً در جام ملت‌ها تیم ملی را همراهی نمی‌کند.