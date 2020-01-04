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۱۴ دی ۱۳۹۸، ۱۶:۴۴

استاندار گلستان:

سپهبد سلیمانی معمار نابودی تکفیری ها بود

سپهبد سلیمانی معمار نابودی تکفیری ها بود

گرگان- استاندار گلستان گفت: سپهبد سلیمانی معمار نابودی تکفیری ها بود و این مدل و الگوی که ایشان بنا نهاد مورد استفاده دیگران هم قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس یعدازظهر شنبه در جلسه برنامه ریزی ستاد عالی دهه فجر انقلاب اسلامی گلستان با اشاره به شهادت سردار سلیمانی، اظهارکرد: جبهه مقاومت نبرد خود را با نیروهای تازه نفس با قدرت و صلابت ادامه خواهد داد.

وی افزود: سپهبد سلیمانی معمار نابودی تکفیری ها بود و این مدل و الگوی که ایشان بنا نهاد مورد استفاده دیگران هم قرار خواهد گرفت.

حق شناس گفت: ۲۲ سال فرماندهی سپاه قدس را به عهده داشت و در این مدت وظایف خود را به نحو احسن انجام داد.

وی با بیان اینکه سلیمانی خاکریز دفاع از مرزهای وطن را کیلومترها دور از وطن ایجاد کرد، ادامه داد: شهید سلیمانی خیلی بیشتر از سردار سلیمانی برای انقلاب برکت خواهد داشت.

استاندار گلستان تصریح کرد: سردار سلیمانی سرمایه وطن بود و اکنون هم به سرمایه اجتماعی تمام نشدنی تبدیل شده است.

حق شناس با اشاره به برنامه های دهه فجر بیان کرد: ۲۲ بهمن امسال در ایران با شهادت سلیمانی، ایام فاطمیه و انتخابات همراه شده و سبب خواهد شد که برنامه ها پرانرژی تر برگزار شود.

وی افزود: سال گذشته طی هفته دولت ۹۰۰ میلیارد تومان پروژه در گلستان افتتاح و کلنگ‌زنی شد که امسال به هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسید.

حق شناس گفت: در دهه فجر سال گذشته دو هزار میلیارد تومان پروژه داشتیم که میزان پروژه های امسال اعم از دولتی و خصوصی بیش از دو هزار میلیارد تومان خواهد بود.

وی تأکید کرد: در دهه فجر امسال باید به سمت هم افزایی بیشتر رفته و از برخوردهای سیاسی اجتناب کنیم زیرا باعث ناامیدی مردم می‌شود.

حق شناس با اشاره به اصلاح قیمت بنزین گفت: انتقادها باید دارای باید پایه و اساس بوده و امیدافزایی و اعتمادسازی ملاک عمل قرار گیرد.

کد مطلب 4816384

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