به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس یعدازظهر شنبه در جلسه برنامه ریزی ستاد عالی دهه فجر انقلاب اسلامی گلستان با اشاره به شهادت سردار سلیمانی، اظهارکرد: جبهه مقاومت نبرد خود را با نیروهای تازه نفس با قدرت و صلابت ادامه خواهد داد.

وی افزود: سپهبد سلیمانی معمار نابودی تکفیری ها بود و این مدل و الگوی که ایشان بنا نهاد مورد استفاده دیگران هم قرار خواهد گرفت.

حق شناس گفت: ۲۲ سال فرماندهی سپاه قدس را به عهده داشت و در این مدت وظایف خود را به نحو احسن انجام داد.

وی با بیان اینکه سلیمانی خاکریز دفاع از مرزهای وطن را کیلومترها دور از وطن ایجاد کرد، ادامه داد: شهید سلیمانی خیلی بیشتر از سردار سلیمانی برای انقلاب برکت خواهد داشت.

استاندار گلستان تصریح کرد: سردار سلیمانی سرمایه وطن بود و اکنون هم به سرمایه اجتماعی تمام نشدنی تبدیل شده است.

حق شناس با اشاره به برنامه های دهه فجر بیان کرد: ۲۲ بهمن امسال در ایران با شهادت سلیمانی، ایام فاطمیه و انتخابات همراه شده و سبب خواهد شد که برنامه ها پرانرژی تر برگزار شود.

وی افزود: سال گذشته طی هفته دولت ۹۰۰ میلیارد تومان پروژه در گلستان افتتاح و کلنگ‌زنی شد که امسال به هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسید.

حق شناس گفت: در دهه فجر سال گذشته دو هزار میلیارد تومان پروژه داشتیم که میزان پروژه های امسال اعم از دولتی و خصوصی بیش از دو هزار میلیارد تومان خواهد بود.

وی تأکید کرد: در دهه فجر امسال باید به سمت هم افزایی بیشتر رفته و از برخوردهای سیاسی اجتناب کنیم زیرا باعث ناامیدی مردم می‌شود.

حق شناس با اشاره به اصلاح قیمت بنزین گفت: انتقادها باید دارای باید پایه و اساس بوده و امیدافزایی و اعتمادسازی ملاک عمل قرار گیرد.