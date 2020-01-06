 ۲۱۵ نفر براثر تصادف در جاده های زنجان جان خود را از دست دادند

سرهنگ عباس مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر به وقوع تصادفات در جاده ای استان زنجان طی ۱۰ ماهه امسال اشاره کردو گفت: طی این بازه زمانی ۲۱۵ نفر براثر تصادف در جاده های استان زنجان جان خود را از دست دادند که تصادفات فوتی در جاده های استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۲ درصد رشد دارد.

وی اظهار کرد: آزاد راه زنجان به تبریز و زنجان به قزوین بیشترین تصادفات فوتی در جاده های استان زنجان را به خود اختصاص داده است.

رئیس پلیس راه استان زنجان، با بیان اینکه واژگونی وسیله نقلیه اصلی‌تر ین عامل فوت در سوانح جاده‌ای استان زنجان است، ابراز کرد: واژگونی وسیله نقلیه طی سال جاری با ۲۰ درصد در صدر علل تصادف‌های جاده‌ای برون‌شهری منجر به فوت در استان زنجان بوده است.



مظفری گفت: رانندگان به علت نبستن کمربند ایمنی و توانایی نداشتن کنترل وسیله باعث واژگونی خودرو می‌شوند و بر اساس قانون باید صندلی‌های عقب خودرو هم به کمربند ایمنی مجهز باشند.

وی تصریح کرد: طی ۱۰ ماهه سالجاری علت بیشتر تصادفات در جاده های استان زنجان به علت توجه نکردن به جلو و تخطی از سرعت مطمئنه بوده است.