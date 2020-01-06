عطاء الله اکبری در گفت و گو با خبرنگار مهر، با عرض تبریک و تسلیت شهادت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، اظهار داشت: سردار سلیمانی، سردار سرافراز جهان اسلام، الگوی اخلاص و اسوه مقاومت و سربازی لایق برای امت و ولایت بود.

وی با تاکید بر اینکه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در قلب تمام ایرانیان جا دارد و قطعاً بارگاه ملکوتی ایشان زیارتگاه عاشقان خواهد بود، افزود: از همین رو با موافقت استاندار سیستان و بلوچستان بزرگراه «زاهدان- بم» که مسیر منتهی به استان کرمان است به نام سپهبد شهید قاسم سلیمانی نام گذاری شد.

مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه در حال حاضر ۳۳ کیلومتر از این بزرگراه از زاهدان به طرف بم مورد بهره‌برداری قرار گرفته است، ادامه داد: قطعه نخست این بزرگراه به طول ۴۲ کیلومتر حدفاصل زاهدان تا پاسگاه تله سیاه است که در صورت تامین اعتبار به زودی افتتاح می شود.