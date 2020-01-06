  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۶ دی ۱۳۹۸، ۸:۵۵

مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان:

بزرگراه «زاهدان- بم» به نام سپهبد شهید سلیمانی نام‌گذاری شد

بزرگراه «زاهدان- بم» به نام سپهبد شهید سلیمانی نام‌گذاری شد

زاهدان- مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان گفت: بزرگراه «زاهدان- بم» به نام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نام‌گذاری شد.

عطاء الله اکبری در گفت و گو با خبرنگار مهر، با عرض تبریک و تسلیت شهادت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، اظهار داشت: سردار سلیمانی، سردار سرافراز جهان اسلام، الگوی اخلاص و اسوه مقاومت و سربازی لایق برای امت و ولایت بود.

وی با تاکید بر اینکه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در قلب تمام ایرانیان جا دارد و قطعاً بارگاه ملکوتی ایشان زیارتگاه عاشقان خواهد بود، افزود: از همین رو با موافقت استاندار سیستان و بلوچستان بزرگراه «زاهدان- بم» که مسیر منتهی به استان کرمان است به نام سپهبد شهید قاسم سلیمانی نام گذاری شد.

 مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه در حال حاضر ۳۳ کیلومتر از این بزرگراه از زاهدان به طرف بم مورد بهره‌برداری قرار گرفته است، ادامه داد: قطعه نخست این بزرگراه به طول ۴۲ کیلومتر حدفاصل زاهدان تا پاسگاه تله سیاه است که در صورت تامین اعتبار به زودی افتتاح می شود.

کد مطلب 4817978

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها