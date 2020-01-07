باقرزاده: مدال المپیک را در کلکسیون افتخارات شمشیربازی کم داریم

فضل الله باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به موقعیت تیم شمشیربازی اسلحه سابر ایران در رنکینگ جهانی و سهمیه المپیکی که دستیابی به آن بسیار نزدیک است، گفت: شرایطمان به گونه ای است که نباید از شانسِ دستیابی به سهمیه و باید و نبایدهای آن حرفی بزنیم. تیم ایران در رده پنجم جهان است و راه اصلی برای کسب سهمیه المپیک را طی کرده است. سه رویداد دیگر از مجموع رقابت های گزینشی المپیک باقی مانده اما ما با حضور در اولین رویدادِ پیش رو (جام جهانی ورشو) می توانیم کار را تمام کنیم.

وی تصریح کرد: خلاصه اینکه امروز دغدغه من و فدراسیون شمشیربازی کسب سهمیه برای المپیک توکیو نیست. خیلی وقت است که این موضوع را برای خود تمام شده می دانیم و پرونده آن را تا حدی بسته ایم. آنچه برای‌مان مهمتر است، چگونگی عملکرد در توکیو است و اینکه شمشیربازان‌مان بتوانند صاحب مدال شوند.

رئیس فدراسیون شمشیربازی با یادآوری اینکه این فدراسیون در المپیک ۲۰۱۲ لندن والمپیک ۲۰۱۶ ریو به ترتیب یک و دو نماینده داشت، ادامه داد: با کسب سهمیه تیمی چهار شمشیرباز اعزامی به المپیک ۲۰۲۰ توکیو خواهیم داشت که سه نفر از آنها در بخش انفرادی هم شرکت می کنند. در هر دو بخش هم با توجه به شرایطی که ملی‌پوشان‌مان دارند، شانس کسب مدال داریم. برای رسیدن به این مهم همه شرایط لازم را در حد بضاعتی که در فدراسیون داریم، مهیا کرده ایم.

باقرزاده با اشاره به اینکه مجتبی عابدینی در المپیک ریو در یک قدمی مدال از دستیابی به آن بازماند، تصریح کرد: مدال المپیک تنها افتخاری است که جای آن در کلکسیون افتخارات فدراسیون شمشیربازی خالی است. ما مدال بازی های آسیایی، مسابقات قهرمانی آسیا و مدال جام جهانی را داریم. در رقابت های قهرمانی جهانِ اخیر هم توسط عابدینی صاحب مدال شدیم. بنابراین حالا فقط مدال المپیک را کم داریم که برای محقق شدن آن همه کار کرده ایم.

وی تصریح کرد: ملی پوشان اسلحه سابر در اردوی آماده سازی هستند. آنها طی ماه های گذشته به تمام رویدادهایی که باید، اعزام شدند. ضمن اینکه ملی پوشان تمریناتشان را زیر نظر ماساژور، بدنساز و روانشناس پیگیری کردند؛ فاکتورهایی که برای آماده‌سازی بهتر و کامل‌تر نیاز است. فدراسیون شمشیربازی در حد بضاعتی که دارد و با وجود خیلی از کمبودها، تمام شرایط را مهیا کرده تا در توکیو صاحب مدال شویم.

رئیس فدراسیون شمشیربازی با بیان اینکه بودجه این فدراسیون رقم خیلی بالایی نیست، خاطرنشان کرد: ما امسال از کمیته ملی المپیک ۸۵۰ میلیون دریافتی داشتیم در حالی که هزینه اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا در ژاپن بیشتر از این رقم شد. همین مثال کافی است برای اینکه میزان دخل و خرج فدراسیون مشخص شود. با این حال هر فاکتوری که لازم بود را مهیا کرده ایم تا در المپیک توکیو، شمشیربازی یکی از رشته های مدال آور شود. این موضوع اهمیت زیادی برای‌مان دارد به خصوص که شاید فرصت دیگری برای‌مان مهیا نشود.

وی با تاکید بر اینکه شمشیربازی ایران در اسلحه سابر از بهترین های جهان است، گفت: چه فرصتی بهتر از این که ملی پوشان ما با ترکیب حداکثری و آمادگی کامل در المپیک شرکت می کنند آنهم با هدایت پیمان فخری که همه مدال ها در کارنامه دوران مربیگری خود دارد جز همین مدال المپیک. بنابراین برای من و فدراسیون و ملی پوشان و مربی آنها، المپیک توکیو بهترین فرصت است کلکسیون افتخارات را کامل کنیم.

فضل الله باقرزاده در بخش پایانی گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در شمشیربازی سطح مسابقات قهرمانی جهان به خصوص در سال کسب سهمیه المپیک از خودِ المپیک بالاتر است. مجتبی عابدینی امسال در این مسابقات و در رقابت با ۲۰۰ شرکت کننده دیگر صاحب مدال شد. بنابراین می توانیم در المپیک که ۳۲ نفر در آن حضور دارند هم به مدال دست یابیم. این مهم را دور از دسترس نمی بینیم.