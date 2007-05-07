پنجمین شماره "صدای ماندگار" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشریه خبری "صدای ماندگار" با حرف اول و صحبت‌های محمد جهانی دبیر بخش مسابقه جشنواره هشتم رادیو و مجید ندیری دبیر بخش بین‌الملل جشنواره هشتم رادیو شروع می‌شود. دو صفحه هم به مطالبی با عنوان اتاقی در طبقه سوم اختصاص دارد و در آن خبرهای کوتاه جشنواره در بخش‌های مختلف ساختار آزاد، آنونس، نمایش، آرم استیشن، مستند رادیویی و بین‌الملل درج شده است.

نگاه داوری از دیگر مطالب این نشریه خبری است که با جمال احمدی‌پور، داور بخش مسابقه جشنواره هشتم، وحید رستگاری و مسعود محمودخواه، اعضا هیئت انتخاب آثار بین‌الملل درباره کیفیت برنامه‌های ارسالی به جشنواره گفتگو شده است. در صفحه برترین‌های جشنواره هفتم هم گفتگو با نیما نعمتی‌زاده گزارشگر برتر جشنواره هفتم آورده شده و صفحه حرف‌های لو رفته هم همانطور که از نامش پیداست، اختصاص به خبرهای لو رفته جشنواره رادیو دارد.

من کاریکاتور رادیویی کشیده‌ام، ارزیابی برنامه و از شبکه‌ها چه خبر از دیگر مطالبی است که در نشریه خبری "صدای ماندگار" آورده شده است. افسانه قیصرخواه و پروانه طهماسبی سردبیران "صدای ماندگار" هستند.