استقبال باشکوه مردم آبادان و خرمشهر از پیکر شهید ابومهدی مهندس

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر پاک شهید ابومهدی المهندس جانشین حشد الشعبی عراق امروز وارد فرودگاه آبادان شد و بعد از آن به محل زیارتگاه سید عباس در آبادان منتقل شد تا مردم آبادان و خرمشهر پیکر این شهید را بدرقه کنند.

حضور مردم این دو شهر در مسیرهای تعیین شده بسیار باشکوه و پرتعداد است.

استاندار بصره و تعدادی از نیروهای حشد الشعبی نیز در این مراسم حضور دارند.

سردار محمد رضا نقدی معاون هماهنگ کننده کل سپاه پاسداران و آیت الله سید محمد علی موسوی جزایری نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری نیز در مراسم حضور دارد.

طبق برنامه ریزی های انجام شده آئین وداع مردم آبادان با این شهید گرانقدر در مقابل زیارتگاه سید عباس واقع در ایستگاه ۱۲ انجام و سپس پیکر شهید توسط مردم آبادان و خرمشهر از محل یاد شده تا فلکه فرودگاه و سپس مقابل دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر تشییع می‌شود.

همچنین مردم ولایی خرمشهر نیز که از ساعات اولیه صبح با استفاده از ۶ دستگاه اتوبوس برای شرکت در آئین به فلکه فرودگاه آبادان آمده و اجتماع کرده‌اند با ملحق شدن به مردم آبادان از پیکر شهید استقبال می‌کنند.

طبق برنامه ریزی انجام شده برای وداع مردم خرمشهر با پیکر شهید ابومهدی مهندس آئینی در محل میدان مقاومت خرمشهر برگزار و سپس پیکر مطهر شهید برای انتقال بله عراق به مرز شلمچه برده می‌شود.