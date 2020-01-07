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۱۷ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۱۹

توسط مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال

دعوت صاحبان حساب‌ها وصفحات حذف شده در اینستاگرام به طرح شکایت ملی

دعوت صاحبان حساب‌ها وصفحات حذف شده در اینستاگرام به طرح شکایت ملی

فراخوانی با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی به منظور احقاق حقوق کاربران ایرانی و انجام پیگیری‌های حقوقی جهت مسدود شدن صفحات مجازی صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در پی شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی، شبکه اجتماعی اینستاگرام نسبت به حذف مطالب کاربران ایرانی در این‌باره اقدام کرده و بسیاری از حساب‌های کاربران کشور را مسدود کرده است.

این اقدام برای چندمین بار بر جریان یک‌سویه اطلاع رسانی و شیوه جدید اعمال حکمرانی ایالات متحده آمریکا از طریق شبکه‌های اجتماعی وابسته به دولت آمریکا صحه گذاشت و نشان داد مدعیان جریان آزاد اطلاعات و ارتباطات، در عمل برای آزادی و حقوق کاربران فضای مجازی ارزشی قائل نیستند.

مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ضمن محکوم نمودن استبداد و دیکتاتوری رسانه‌ای حاکم بر شبکه‌های اجتماعی و به منظور فراهم شدن امکان مطالبه حقوق تضییع شده کاربران ایران اسلامی، از صاحبان حساب‌ها و صفحات حذف شده در اینستاگرام تقاضا می‌کند با مراجعه به نشانی https://www.farhang.gov.ir/fa/instagrammediaterror در این پویش شرکت کرده و زمینه ساز طرح شکایت در مجامع حقوقی بین‌المللی باشند.

این فراخوان با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی به منظور احقاق حقوق کاربران ایرانی و انجام پیگیری‌های حقوقی اعلام شده است.

کد مطلب 4819091
مریم علی بابایی

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    نظرات

    • مادرومعلم IR ۲۳:۲۶ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
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      Oranuseshar7 پیج من بود، امروز disable شد،به خاطرحمایت از شهید بزرگ سردارسلیمانی
    • محمد RO ۲۳:۴۶ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
      0 0
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      بیایید با تحریم اینستاگرام آغازگر انتقامی سخت باشیم. «نه» به اینستاگرام.

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