به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در پی شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی، شبکه اجتماعی اینستاگرام نسبت به حذف مطالب کاربران ایرانی در این‌باره اقدام کرده و بسیاری از حساب‌های کاربران کشور را مسدود کرده است.

این اقدام برای چندمین بار بر جریان یک‌سویه اطلاع رسانی و شیوه جدید اعمال حکمرانی ایالات متحده آمریکا از طریق شبکه‌های اجتماعی وابسته به دولت آمریکا صحه گذاشت و نشان داد مدعیان جریان آزاد اطلاعات و ارتباطات، در عمل برای آزادی و حقوق کاربران فضای مجازی ارزشی قائل نیستند.

مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ضمن محکوم نمودن استبداد و دیکتاتوری رسانه‌ای حاکم بر شبکه‌های اجتماعی و به منظور فراهم شدن امکان مطالبه حقوق تضییع شده کاربران ایران اسلامی، از صاحبان حساب‌ها و صفحات حذف شده در اینستاگرام تقاضا می‌کند با مراجعه به نشانی https://www.farhang.gov.ir/fa/instagrammediaterror در این پویش شرکت کرده و زمینه ساز طرح شکایت در مجامع حقوقی بین‌المللی باشند.

این فراخوان با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی به منظور احقاق حقوق کاربران ایرانی و انجام پیگیری‌های حقوقی اعلام شده است.