  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۹:۱۴

به مدت دو هفته در منطقه 13 شهرداری تهران ؛

اجرای طرح جهادی 137 آغاز شد

اجرای طرح جهادی 137 در ناحیه یک منطقه13 شهرداری تهران که از 15 اردیهبشت آغاز شده است، به مدت دو هفته ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول سامانه 137 شهرداری منطقه 13 اظهار داشت: در پی دستور شهردار تهران مبنی برآغاز طرح جهادی 137 در مناطق این طرح به مدت دو هفته از پانزدهم اردیبهشت با مشارکت و بسیج امکانات سایر نواحی در منطقه 13 به اجرا در می آید.

مهندس مهدی صباغ زاده، مبارزه با جانوران موذی از طریق سم پاشی و تله گذاری، توزیع تله و آموزش به مردم، پاکسازی فضای شهری از تبلیغات شهری، شستشو و نظافت تجهیزات، آموزش و توزیع بروشور تفکیک زباله شهری و تجهیز آبخور پارکها، تعمیر و نگهداری روشنایی بوستانها، رنگ آمیزی مبلمان شهری و ساماندهی کیوسک ها و لایروبی مسیل و قنات ها را از جمله اقداماتی دانست که بر اساس طرح جهادی 137 در ناحیه 1 شهرداری منطقه 13 اجرا خواهد شد.

کد مطلب 481944

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها