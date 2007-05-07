اجرای طرح جهادی 137 آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول سامانه 137 شهرداری منطقه 13 اظهار داشت: در پی دستور شهردار تهران مبنی برآغاز طرح جهادی 137 در مناطق این طرح به مدت دو هفته از پانزدهم اردیبهشت با مشارکت و بسیج امکانات سایر نواحی در منطقه 13 به اجرا در می آید.

مهندس مهدی صباغ زاده، مبارزه با جانوران موذی از طریق سم پاشی و تله گذاری، توزیع تله و آموزش به مردم، پاکسازی فضای شهری از تبلیغات شهری، شستشو و نظافت تجهیزات، آموزش و توزیع بروشور تفکیک زباله شهری و تجهیز آبخور پارکها، تعمیر و نگهداری روشنایی بوستانها، رنگ آمیزی مبلمان شهری و ساماندهی کیوسک ها و لایروبی مسیل و قنات ها را از جمله اقداماتی دانست که بر اساس طرح جهادی 137 در ناحیه 1 شهرداری منطقه 13 اجرا خواهد شد.