شرایط برای ادامه کار با استقلال فراهم نبود/ همیشه سرباز تیم هستم

ستار همدانی در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص استعفایش از سرپرستی تیم استقلال تهران گفت: پس از معارفه و شروع تمرینات، جلسه ای را برگزار کردیم که متاسفانه در جمع‌بندی که انجام گرفت به این نتیجه رسیدم شرایط برای کار مهیا نیست و به همین دلیل استعفای خود را به خلیل زاده دادم.

وی تاکید کرد: البته خوشحالم که تمرینات آبی پوشان آغاز شد و تیم رفته رفته تا پایان هفته شکل کامل خود را خواهد گرفت و تمرینات روز به روز جدی تر برگزار خواهد شد.

همدانی در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود دوستی شما با امیر قلعه نویی و ارتباط نزدیکی که با او داشتیم باعث شد نتوانید با کادر فنی جدید همکاری کنید گفت: چنین چیزی صحت ندارد. من سرباز استقلال هستم و تمام تلاشم این است که اگر در استقلال باشم یا نباشم به تیمم خدمت کنم. استقلال تیم بزرگی است و با رفتن من و یا امثال من اتفاقی برای این تیم نخواهد افتاد و من چون شرایط را مناسب ندیدم استعفا دادم.

سرپرست سابق تیم فوتبال استقلال در پاسخ به این پرسش که اگر باز هم به شما نیاز شد به جمع آبی پوشان باز خواهید گشت یا خیر گفت: من به تیم استقلال علاقه زیادی دارم و هر زمان که بدانم به وجود من نیاز است به طور حتم برای کمک کردن باز خواهم گشت.

همدانی در پاسخ به این سئوال که آیا استقلال می تواند در ادامه راه موفق باشد یا خیر، گفت: آبی پوشان از نفرات خوبی برخوردارند و مطمئنا چند بازیکن هم به جمع آنها اضافه خواهند شد و من آرزو می کنم استقلال در لیگ قهرمانان، جام حذفی و لیگ برتر موفق باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از هواداران استقلال می خواهم که با شروع دوباره مسابقات دست از حمایت از تیمشان برنداشته و با تمام وجود استقلال را مورد حمایت قرار داده و اجازه ندهند مسائل حاشیه ای آنها را از آبی پوشان دور کند.